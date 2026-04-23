gastronomía

Villajoyosa presenta el libro “La Vila Gastronòmica. Cuina i amor al Poble dels Colors” con motivo de su 25 aniversario

La publicación con motivo del 25 aniversario de La Vila Gastronómica se presentará el 24 de abril en el Salón Don Pedro

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Villajoyosa presenta el libro “La Vila Gastronòmica. Cuina i amor al Poble dels Colors” con motivo de su 25 aniversario
Villajoyosa presenta el libro “La Vila Gastronòmica. Cuina i amor al Poble dels Colors” con motivo de su 25 aniversario | Onda Cero Marina Baixa

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa, a través de su marca La Vila Gastronómica, presentará el próximo 24 de abril, el libro “La Vila Gastronòmica. Cuina i amor al poble dels colors”, una obra escrita por la periodista y divulgadora culinaria Ángeles Ruiz García, con poemas de Carlos Llorca Baus. La presentación se organiza en el marco del programa anual de actividades gastronómicas que consolidan a La Vila Joiosa como referente gastronómico de la Costa Blanca.

El libro es un recorrido sensorial y documental por la identidad gastronómica de la ciudad: su vinculación con el mar, la tradición marinera, sin olvidar la singular relación con la industria del chocolate que define la cocina vilera. Pero además contiene un homenaje a

Carlos Llorca Baus, uno de los impulsores de La Vila Gastronómica, a través de varios de sus poemas.

La concejal de Turismo, Rosa Llorca, indicó que “Ángeles Ruiz es una de las autoras de más prestigio en el mundo de la crítica, la formación y la divulgación en torno a la gastronomía, además de tener un vínculo personal muy especial con Villajoyosa que ha hecho que fuera la persona idónea para poder crear una obra como la que presentamos”.

Una obra que consolida una marca gastronómica con más de dos décadas de historia de la mano de una de las voces más reconocidas de la gastronomía valenciana por su labor de divulgación, la crítica y la formación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer