Villajoyosa planifica un nuevo espacio de información turística en la playa Centro

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “La Vila Joiosa. Diversificación de la oferta y gestión turística sostenible” y está financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto permitirá definir técnicamente un futuro equipamiento de información turística singular, “concebido para su implantación en este enclave de la playa Centro que se plantea como un enclave estratégico para mejorar la atención al visitante y reforzar la presencia de servicios turísticos en el municipio en un futuro”, indicó la concejal de Turismo, Rosa Llorca. El Ayuntamiento buscará financiación mediante subvenciones para ejecutar este proyecto en un futuro.

La edil del área explicó que “el proyecto está ejecutado por el prestigioso estudio Mia Matteria, una empresa implicada en la sostenibilidad de sus creaciones y que ha realizado un diseño ad hoc para este enclave estratégico”.

Con esta iniciativa, Villajoyosa continúa trabajando en la mejora de sus servicios de información turística y en la planificación de equipamientos que permitan ofrecer una atención más accesible, moderna y adaptada a las necesidades de visitantes y residentes.