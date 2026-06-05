Villajoyosa iza las banderas azules que reconocen la calidad de sus playas y la del Mundial de Kayak de Mar

Villajoyosa ha izado este viernes las banderas azules de sus playas. Villajoyosa ha revalidado este 2026 las seis banderas azules para las playas Bol Nou, Centre, La Caleta, Paradís, Varadero y El Torres. A ellas se suma la del Club Náutico. Este año, además, se ha izado la bandera del Mundial de Kayak de Mar, que se celebra del 8 al 11 de octubre en el municipio.

Al acto en la playa Centro acudieron el Alcalde Marcos Zaragoza; el concejal de Playas y Medio Ambiente, Carlos Soler; la edil de Turismo, Rosa Llorca; el concejal de Deportes, Peyo Lloret; el presidente del Club Náutico, Jaime Llinares; y el miembro de la junta directiva del Club Náutico y delegado del Campeonato del Mundo de Kayak, Joan Gordero.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “somos líderes en la Marina Baixa con 6 banderas azules, además del Club Náutico, un año más. Estos galardones reconocen no solo el trabajo puntual sino el que hacen los departamentos todo el año para mantener nuestra costa y nuestro mar con la calidad que se merece”. El primer edil recordó que a estas banderas “se suman las dos banderas azules del sendero de la Colada de la Costa y de la Volta al Cantal”.

La bandera azul es un distintivo de calidad ambiental que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) y que premia el cumplimiento de estándares de calidad, información, gestión ambiental, accesibilidad y seguridad.

Además, la bandera del Mundial de Kayak de Mar se ha izado en la playa Centro por primera vez para promocionar esta cita mundialista, que se celebrará en el municipio del 8 al 11 de octubre, entre turistas y visitantes que acudan este verano a esta playa del municipio. Este campeonato mundial, organizado por el Club Náutico y el Ayuntamiento, reunirá a los mejores palistas mundiales en una cita que servirá para promocionar Villajoyosa como epicentro del deporte de mar.

Con todo, el Alcalde Marcos Zaragoza recordó que “ya tenemos las playas preparadas para la temporada de verano con todos los servicios, como socorrismo, limpieza o seguridad, a punto para que vecinos y visitantes disfruten de uno de nuestros tesoros más preciados”.