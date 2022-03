Villajoyosa incrementa en 9 millones su presupuesto para 2022 con respecto al del año anterior

En total, más de 39 millones de euros tanto en ingresos como en gastos y que suponen un incremento importante, de 9 millones de euros, del presupuesto prorrogado del año anterior al presupuesto de 2022. Los ingresos se aumentan porque se incorporan, entre otros, los 2,6 y 2,7 millones de los dos organismos autónomos que se integran directamente en el presupuesto. Pero aun así, son 4 millones más sin tener en cuenta estas dos partidas.

El alcalde de Villajoyosa, Andreu Verdú, ha revelado que las partidas que más crecerán serán las de Bienestar Social e Igualdad, con un presupuesto de cerca de 8 millones, lo que supone 1,5 millones más gracias al contrato Programa de la Generalitat Valenciana. También se incrementan las de Seguridad Ciudadana y Parques y Jardines, además de la de limpieza viaria y recogida y gestión de residuos. Andreu Verdú

El alcalde ha comentado también que los presupuestos permitirán asimismo iniciar los proyectos de las Termas de Allon, la Casa de la Música o la Malladeta, gracias al fondo de Patrimonio Municipal del Suelo que se suma a la partida de urbanismo llegando a 6-7 millones de euros en global.

El alcalde de la Vila, Andreu Verdú también se ha referido hoy en Onda Cero a la petición de dimisión de la edil Marta Sellés que hiciera Ciudadanos en el Pleno del pasado día 17. Como ya se aprobó allí, ni habrá dimisión ni el alcalde cesará a Sellés de ninguna de sus competencias. El alcalde vuelve a apoyar a su concejala y ha afirmado que Ciudadanos no ha podido probar ninguna de las acusaciones que vertió contra la edil, entre las que estaban las de mentir al pleno y ofrecer contratos a amigos y familiares además de entender que podía haber una posible malversación de fondos públicos. Lamenta que un partido político tenga que acudir a acusaciones personales para poner en cuestión la gestión de una concejala, que de otro modo no pueden y pide de nuevo al portavoz de Ciudadanos, Paco Pérez Buigues, que pida perdón porque aún no lo ha hecho.

Recuerda que el PP tampoco apoyó a Ciudadanos, que se quedaron solos en sus acusaciones a la concejala que, al contrario de lo que hizo ciudadanos, sí pidió perdón por el error de confundir una fecha por otra en las cuentas que rindió en el pleno sobre unas facturas de compras de alimentos para ofrecer un almuerzo de navidad a los funcionarios.