Los pescadores de Villajoyosa creen que las medidas aprobadas en Europa suponen alargar la agonía del sector

Una mala decisión que aumenta la incertidumbre sobre la pervivencia de la pesca. Así valora la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa el acuerdo final adoptado en Europa sobre las condiciones en las que les permitirán faenar en 2025

Lejos de las palabras positivas que daba ayer el Ministro de Pesca, Luis Planas, afirmando que habían conseguido que no limitaran a 27 días las jornadas para salir al mar, el patrón mayor de Villajoyosa afirma que los condicionamientos para lograr más días son inviables. Unas inversiones, como la de modificar el tamaño de las mallas, que no son factibles por la incertidumbre de no saber si estas medidas serán para uno, dos años o para siempre.

Algunas de estas medidas son: Cambio de malla a 45 mm para la pesquería de la costera (+ 30% días de trabajo); Cambio de malla de 50 mm para la pesquería de profundidad (+ 50% días de trabajo); Aplicación de veda temporal de cuatro semanas (+ 15% días de trabajo); Realización de parada de seis semanas entre 100 y 500 m de profundidad (+ 10% días de trabajo); Y sustitución de puertas actuales por puertas voladoras (+ 3% días de trabajo).

Sin embargo, Miguel Felipe Solbes recuerda que para llegar al máximo de la asignación de días, las medidas se deberán aplicar de manera conjunta, no individual. Si, por ejemplo, la flota pesquera de Villajoyosa, realizara un cambio de malla, se le asignaría solo un 18'6% de días de trabajo, no el 30% que se indica en el acuerdo. Solo si toda la flota del Mediterráneo español lleva a cabo este cambio se conseguiría el 30%, y así, con el resto de medidas. Algo imposible por falta de recursos económicos y acuerdos entre las flotas.

Además, aun aumentando los días, siguen siendo pocos al año, sin que se haya solucionado la situación de la prestación por desempleo del personal.

En definitiva, un panorama desolador que no asegura el mantenimiento de esta industria.

A día de hoy la Cofradía de La Vila cuenta con treinta y siete embarcaciones. Veintiocho se dedican a la pesca de arrastre y nueve al trasmallo.