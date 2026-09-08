Villajoyosa y la Generalitat unen fuerzas para impulsar la integración puerto-ciudad y renovar la fachada marítima

El Ayuntamiento de Villajoyosa y la Generalitat Valenciana han mantenido una reunión de trabajo para avanzar en el plan de integración puerto-ciudad, una actuación estratégica destinada a renovar la fachada marítima del municipio y poner en uso diversas infraestructuras portuarias. El Alcalde Marcos Zaragoza acudió a la zona portuaria, en concreto al antiguo Varadero, junto al secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Javier Sendra, y del director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García, para comprobar in situ el estado de estas instalaciones y las posibles actuaciones a llevar a cabo en las mismas para reordenar el espacio y hacerlo más accesible para vecinos y visitantes.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “es una buena noticia que dos administraciones tan cercanas como la Generalitat y el Ayuntamiento trabajen unidas para sacar el mejor provecho de este espacio”. El primer edil explicó que “es evidente que las zonas que queremos atacar y potenciar están en un estado lamentable desde hace muchísimo tiempo. En definitiva, esta zona portuaria tiene que ser un espacio para la gente, y estoy muy contento del resultado de esta primera reunión en la que hemos sentado las bases para empezar a trabajar en el proyecto que queremos para esta zona del puerto y nuestra fachada marítima”.

Entre los puntos de actuación prioritaria fijados en la reunión se encuentra la solución a la degradación del Varadero, donde en la actualidad “encontramos embarcaciones abandonadas desde hace más de tres décadas”. Pero también la reordenación de los casetones de pertrechos pesqueros, la renovación de la iluminación y la mejora de las áreas ajardinadas. Con estas intervenciones, el Ayuntamiento y la Generalitat proyectan convertir esta zona estratégica de Villajoyosa en un espacio no solo para la actividad marítima o náutica, sino para todos los ciudadanos.

El director general de Puertos, Marc García, destacó que “Villajoyosa es una potencia turística en la Comunidad Valenciana y a nivel nacional y no se merece que tenga un puerto tan degradado y abandonado como ha estado durante años”. García señaló que “la Generalitat trabaja para avanzar hacia un modelo portuario más integrado con los municipios y es importante compatibilizar la actividad portuaria con la mejora de los espacios que conforman la fachada marítima”. Además, ha destacado que las actuaciones planteadas en Villajoyosa “permitirán recuperar espacios degradados y mejorar las condiciones del recinto portuario y su conexión con el entorno urbano”.

El Alcalde Marcos Zaragoza recalcó que “no podemos quedarnos parados y no invertir en aquello que fomentará nuestro desarrollo y permitirá atraer inversión a nuestra zona portuaria, una de las más importantes por su actividad pesquera”. El primer edil recordó que el Ayuntamiento ya está inmerso en la redacción del proyecto de ejecución del vial de acceso al Puerto del municipio. “Este paso será el que defina las futuras obras necesarias para dotar a uno de los puntos estratégicos más importantes del municipio de un acceso acorde a la actividad económica de la localidad”, indicó el Alcalde.

Por otra parte, García destacó las inversiones desarrolladas por la Generalitat para mejorar la eficiencia energética de la red de puertos autonómicos. En este marco, la Conselleria ha culminado la instalación de plantas fotovoltaicas en siete puertos de gestión autonómica, con una inversión global superior a 1,05 millones de euros. En concreto, en el puerto de Villajoyosa, la actuación ha supuesto una inversión de 209.178 euros, lo que la sitúa entre las instalaciones de mayor potencia del conjunto de la red portuaria autonómica.

El director general de Costas y Puertos reiteró el compromiso de la Generalitat de continuar trabajando junto al Ayuntamiento de Villajoyosa para concretar las actuaciones que permitan avanzar en la transformación y puesta en valor del frente portuario del municipio