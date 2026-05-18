Villajoyosa y la Federación Española de Rugby refuerzan su alianza en torno a la candidatura de España a la Copa del Mundo 2035

El Alcalde Marcos Zaragoza y el presidente de la Real Federación Española de Rugby (RFER), Juan Carlos Martín ‘Hansen’, mantuvieron un encuentro de trabajo con el objetivo de seguir construyendo alianzas estratégicas de cara al desarrollo y promoción de la candidatura de España a la Copa del Mundo 2035.

Durante la reunión celebrada en Madrid, ambas partes coincidieron en la importancia de impulsar una colaboración estrecha entre las instituciones, la RFER y los clubes para consolidar el crecimiento del rugby y aprovechar la oportunidad histórica que supondría la celebración de la Copa del Mundo de 2035 en España.

Marcos Zaragoza mostró su disposición a trabajar conjuntamente con la Real Federación Española de Rugby, consciente del impacto que un evento de esta magnitud tendría para la promoción del rugby tanto en el municipio, la comarca, la provincia y en toda la Comunidad Valenciana, además de su potencial como motor de proyección internacional, dinamización económica y atracción turística.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “Villajoyosa es ciudad de rugby, de hecho, cuenta con un estadio envidiable y desde el ayuntamiento se está trabajando en el proyecto de ampliar las instalaciones”. El primer edil indicó que “para mí es un honor poder ir de la mano de la Real Federación Española de Rugby y el Club de Rugby La Vila en esta cuestión y formar parte de la candidatura de España como sede para albergar la Copa del Mundo”.

Marcos Zaragoza añadió que es “un reto en el que la RFER siempre nos va a tener cerca y para el que ponemos a su disposición nuestras instalaciones deportivas de primer nivel. Sería todo un orgullo y un gran revulsivo que nuestro municipio formara parte de este acontecimiento mundial después de haber albergado ya varias competiciones internacionales”.

Para Juan Carlos Martín, presidente de la RFER, “mantener reuniones con los clubes a nivel regional es tan clave como las reuniones con las grandes instituciones. La Comunidad Valenciana tiene una tradición rugbística extraordinaria y clubes históricos como el Club de Rugby La Vila representan perfectamente los valores y el crecimiento de nuestro deporte. El esfuerzo que han realizado durante años para impulsar el rugby desde la base hasta la élite es un ejemplo para todo el rugby español. Queremos que territorios como este sean protagonistas del futuro del rugby en España y del camino hacia la Copa del Mundo de 2035”.

Este encuentro se enmarca dentro de la estrategia institucional que la RFER está desarrollando a través de reuniones de alto nivel en distintos territorios del país, con el objetivo de implicar a todo el ecosistema del rugby español en el camino hacia la candidatura de 2035. La RFER trabaja para construir un proyecto de país, integrador y transversal, que reúna a administraciones públicas, clubes, patrocinadores y agentes deportivos en torno a una visión compartida de futuro.

Además del objetivo de traer la Copa del Mundo 2035 a España, la candidatura representa una oportunidad para atraer y organizar otros grandes eventos internacionales de rugby en los próximos años, contribuyendo al posicionamiento de España y de las regiones anfitrionas como referentes en la organización de acontecimientos deportivos de primer nivel.

La candidatura española continúa avanzando bajo el concepto “Bridge the World”, una propuesta que aspira a convertir a España en punto de encuentro del rugby internacional, conectando tradición, innovación, turismo, infraestructuras y crecimiento deportivo en un proyecto con impacto nacional e internacional.