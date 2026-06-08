Villajoyosa se convierte en ciudad cardioprotegida con 28 desfibriladores en espacios públicos

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Sanidad, ha instalado 28 desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) en espacios públicos además de cinco portátiles en vehículos de Policía Local y Protección civil. Esta iniciativa se completa con la creación de un mapa en papel y digital en el que se pueden localizar los puntos exactos de estos desfibriladores.

El Alcalde Marcos Zaragoza y la concejala de Sanidad, Maite Sánchez, han presentado esta iniciativa junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría, en el centro social Llar del Pensionista.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “la Concejalía de Sanidad empezó hace seis meses a trabajar en este proyecto que se ha traducido en un mapa de ciudad cardioprotegida con 28 puntos en espacios públicos donde se ubican estos desfibriladores además de tres vehículos de Policía Local y dos de Protección Civil”.

El mapa de “Villajoyosa, Ciudad Cardioprotegida” recoge estos 28 puntos a través de iconos con un “corazón verde”. Las ubicaciones son: CEIP Gasparot; CEIP María Francisca Ruiz Miquel; CEIP Poble Nou; CEIP Mare Nostrum; CEIP Doctor Álvaro Esquerdo; CEIP La Ermita; CEIP La Hispanitat; CEE Secanet; Centro Ocupacional Les Talaies; Biblioteca Cristóbal Zaragoza; Teatre Auditori de Villajoyosa; Cementerio municipal; Ciudad Deportiva José Lloret “Calsita”; polideportivo La Torreta; polideportivo Maisa Lloret; Estadi Nou Pla; Ayuntamiento de Villajoyosa, en carrer Major (Alcaldía), Urbanismo y Hacienda; centro social Llar del Pensionista; gimnasio Llar del Pensionista; Vilamuseu; Casa de la Juventud y OAC; Policía Local; Piscina Cubierta El Pantà; Campo de rugby El Pantano; Residencia Santa Marta; y extensión Administrativa La Cala; a lo que se unen los ubicados en cinco vehículos de Policía Local y Protección Civil.

Sanidad | Onda Cero Marina Baixa

El primer edil destacó que “estamos muy satisfechos del trabajo hecho y que es tan necesario para poder salvar vidas en muy poco tiempo”. Así añadió que “es un paso más para mejorar la seguridad ciudadana y la protección de la ciudadanía en Villajoyosa”.

La concejala de Sanidad, Maite Sánchez, indicó que “desde que hemos puesto estos desfibriladores se están haciendo cursos donde se ha invitado a todos los trabajadores del Ayuntamiento, además de que los hemos realizado en la Residencia Santa Marta y el centro ocupacional Talaies”. Estos cursos de formación “se van a abrir al resto de la ciudadanía para que puedan saber cómo utilizar un desfibrilador. La rapidez de utilizar uno de estos DESA puede salvar vidas”.

La edil del área apuntó que estos cursos para los ciudadanos se realizarán el jueves, 10 de junio, a las 18.00 horas en el centro social Llar del Pensionista; y el día 19 de junio a las 11.00 horas en el mismo lugar. Esta formación y la realizada a los trabajadores de los departamentos municipales la realiza la empresa adjudicaría del servicio sanitario Ambulancias Costa Blanca.

El Alcalde Marcos Zaragoza destacó que “contar con una ciudad cardioprotegida supone que vamos a estar más preparados para cualquier situación. El nuevo mapa va a ser una herramienta clave para la ciudadanía, no solo los vecinos, sino los que nos visitan”.

Maite Sánchez explicó que “el mapa se podrá encontrar en la oficina de turismo, en los edificios municipales y próximamente en la web municipal para que pueda ser consultado por vecinos y visitantes”. Así apuntó que “la intención de la Concejalía de Sanidad es invitar a aquellos que tengan desfibriladores en espacios privados para que se unan a la iniciativa y poder ir rellenado aún más el mapa de desfibriladores en Villajoyosa”.

La concejala del área añadió que “el objetivo es que cualquier ciudadano, esté donde esté, tenga un desfibrilador a pocos minutos de distancia. Los servicios de emergencia son rápidos, pero en una situación límite, los primeros cuatro o cinco minutos son vitales. Por eso, la mejor asistencia es la que ya está en el lugar”.

El Alcalde Marcos Zaragoza recordó que hace unas semanas “dos agentes de la Policía Local de Villajoyosa lograron salvar la vida a un hombre de 56 años con uno de estos desfibriladores que portan en el vehículo policial y la formación recibida. Un ejemplo de la importancia de estos aparatos y la rapidez con la que se puede actuar con ellos”.