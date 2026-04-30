Villajoyosa contará con un refuerzo especial de seguridad para las Llàgrimes de Santa Marta

Villajoyosa se prepara para celebrar las tradicionales Llàgrimes de Santa Marta con un completo programa de actividades y un refuerzo especial en materia de seguridad. El concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santa María, ha detallado que el dispositivo comenzará el viernes por la noche y se prolongará durante todo el fin de semana.

El sábado por la mañana se reforzará la vigilancia en las zonas de acceso a la ofrenda floral, mientras que por la tarde habrá alrededor de 20 efectivos destinados tanto al control del recorrido como al servicio ordinario. Ya por la noche, se desplegará un nuevo refuerzo de la Policía Local con unos 14 agentes en las calles.

El acto central tendrá lugar el sábado 2 de mayo con la tradicional ofrenda floral. El desfile arrancará a las 18:30 horas desde la sede de la Asociación Santa Marta y recorrerá las calles Ciutat de València, Constitución, Barranquet y Colón, pasando por la plaza de la Generalitat hasta finalizar en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

La programación incluye además otros actos destacados. El viernes 1 de mayo, el Teatre Auditori acogerá a las 12:00 horas el concierto festero “Llàgrimes de Santa Marta”. Por último, el miércoles 8 de mayo, coincidiendo con el 373 aniversario del milagro de las Lágrimas de Santa Marta, se celebrarán dos misas conmemorativas.