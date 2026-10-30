Villajoyosa celebra el 5 de noviembre una charla informativa a la ciudadanía sobre el Plan de Emergencia de la Presa de Amadorio

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), que depende de la Generalitat Valenciana, y el Ayuntamiento de Villajoyosa convocan una sesión divulgativa abierta a la ciudadanía sobre la implantación del Plan de Emergencia de la Presa (PEP) de Amadorio. La jornada que se celebra en Villajoyosa tendrá lugar el 5 de noviembre, a las 10.30 horas, en el centro social Llar del Pensionista.

Esta charla está especialmente orientada a los vecinos y entidades de las zonas que podrían verse afectadas en la primera media hora ante una eventual rotura de la presa del embalse. En la sesión participarán representantes del Ayuntamiento de Villajoyosa, la AVSRE, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la Subdelegación del Gobierno en Alicante y la empresa técnica LAFCARR.

En esta jornada se hará una explicación general del funcionamiento y los objetivos del Plan de Emergencia de la Presa; el funcionamiento de la red de sirenas de alerta destinadas a advertir a la población; las recomendaciones prácticas y pautas de seguridad recogidas en el material divulgativo; se dará información detallada sobre rutas de evacuación locales y puntos de encuentro vecinales; y habrá un reservado para resolver dudas de los asistentes.

El Ayuntamiento de Villajoyosa realizó ya la implantación de un proyecto de seguridad destinado a la Presa de Amadorio, una actuación coordinada con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Con él se instaló una red de sirenas de aviso a la población, cumpliendo con el compromiso institucional de salvaguardar a los ciudadanos ante cualquier posible escenario de emergencia. En el municipio se instalaron tres sirenas en el casco urbano, en la zona de la Barbera dels Aragonés, en el entorno del polideportivo Marta Baldó y en el parque de la Antoneta.