Villajoyosa automatiza el sistema de control de accesos de vehículos a la calle Canalejas

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa avanza en la mejora de la movilidad urbana y la gestión de los espacios de interés turístico con la automatización del sistema de accesos de vehículos a la calle Canalejas.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “La Vila Joiosa. Diversificación de la oferta y gestión turística sostenible” y está financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto incluye la instalación y puesta en marcha de un sistema automatizado de control de accesos de vehículos, incluyendo los elementos físicos de control, los sistemas de gestión electrónica, la señalización asociada y las actuaciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento.

El concejal de Urbanismo y Ciudad Inteligente, Pedro Ramis, apuntó que “la solución prevista permitirá automatizar el funcionamiento de las pilonas mediante un sistema basado en lectura de matrículas, horarios de apertura y cierre y comunicación directa con la Policía Local para accesos no previstos”.

De este modo, “se facilitará el paso estrictamente necesario, mejorando el acceso puntual de vehículos y reforzando la seguridad en una zona urbana especialmente sensible por su carácter peatonal y su vinculación con la actividad comercial y turística”, indicó el edil del área. Pedro Ramis explicó que, cuando se ponga el sistema definitivamente en marcha, “podrán acceder a la zona los vehículos previamente autorizados, así como los de emergencias”.

Con esta actuación, Villajoyosa continúa avanzando hacia un modelo de destino más seguro, accesible y sostenible, mediante la incorporación de tecnologías que permiten mejorar la gestión de los espacios públicos, ordenar los accesos autorizados y reducir el tráfico rodado no necesario en zonas peatonalizadas.