En Villajoyosa, las asociaciones ya pueden solicitar las ayudas municipales de este 2026

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha convocado las ayudas destinadas a las asociaciones sociales locales 2026. Estas subvenciones están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan su acción social en el municipio para el desarrollo de proyectos y actividades de interés social que den respuesta a colectivos desfavorecidos.

La Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad destina a estas subvenciones 45.000 euros. La edil del área, Maite Sánchez, explicó que “el objetivo de estas ayudas es apoyar proyectos que promuevan la integración social, el voluntariado y actividades complementarias a los servicios sociales municipales”.

Las bases recogen que “se pretende que las actividades subvencionadas tengan un impacto social y proyección pública en el municipio”, por lo que debe existir una continuidad de la programación social a lo largo de todo el año; que las actividades sean complementarias con las actividades programadas por el Ayuntamiento; que promuevan la integración de diferentes colectivos y personas; que se promueva el voluntariado social; que los proyectos tengan carácter innovador; y estén coordinados con la Concejalía de

Servicios Sociales.