Villajoyosa aprueba de forma definitiva la operación financiera para el plan de inversiones del municipio

Se ha aprobado la operación de financiación externa con la que se afrontará el plan de inversiones plurianual que ya se refleja en el presupuesto de 2026, de 23,2 millones de euros. La propuesta se aprueba con los votos a favor del gobierno local y Gent per La Vila y los votos en contra del PSOE, Compromís y Vox.

El concejal de Hacienda Paco Pérez Buigues explicaba las condiciones de este préstamo

Desde el grupo municipal socialista de Villajoyosa han asegurado que el equipo de gobierno con este préstamo endeuda a cada vecino en 1.200 € y bloquea las inversiones hasta 2053

Pero desde el equipo de gobierno popular han asegurado que este préstamo es resultado de los años de gobierno del Psoe y Compromís

Las actuaciones previstas son: el puente del Amadorio (1,1 millones), colector del Refoio (4,5 millones), Casa de la Música (3,45 millones), urbanización y aparcamiento disuasorio del PP-4 (3,55 millones), conexión avenida Benidorm (250.000 euros), rotondas PP-33/PP-17 (1 millón), mejora del cementerio (400.000 euros), urbanización Montíboli (800.000 euros), acceso noreste al puerto (2 millones), Fases 4 y 5 de Termas (750.000 euros) e iluminación (500.000 euros). La “prioridad municipal es que todas las obras arranquen en 2026 por su capacidad de dinamizar la economía local, abrir suelo para la construcción de vivienda y mejorar servicios esenciales”, explicó el Alcalde Marcos Zaragoza.