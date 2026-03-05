Villajoyosa adecúa las antiguas Escoles de l’Ermita para el uso de asociaciones locales

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha finalizado los trabajos de acondicionamiento en las antiguas Escoles de l’Ermita, un espacio municipal que utilizan diversas asociaciones para desarrollar actividades culturales, deportivas y sociales.

El alcalde, Marcos Zaragoza, ha visitado las instalaciones junto a varios concejales para comprobar las mejoras realizadas por el área de Servicios Técnicos.

Los trabajos han incluido tareas de pintura, reparación de desperfectos y adecuación de las salas polivalentes, con el objetivo de mejorar el estado de este edificio municipal.

Las instalaciones cuentan con una sala multiusos, otra destinada a actividades deportivas y varios espacios que utilizan colectivos del barrio de l’Ermita y del resto del municipio para sus actividades habituales.