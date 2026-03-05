SERVICIOS TÉCNICOS

Villajoyosa adecúa las antiguas Escoles de l’Ermita para el uso de asociaciones locales

El Alcalde Marcos Zaragoza visita este espacio que utilizan las asociaciones locales tras los trabajos de acondicionamiento realizados por Servicios Técnicos

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Villajoyosa adecúa las antiguas Escoles de l’Ermita para el uso de asociaciones locales
Villajoyosa adecúa las antiguas Escoles de l’Ermita para el uso de asociaciones locales | Onda Cero Marina Baixa

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha finalizado los trabajos de acondicionamiento en las antiguas Escoles de l’Ermita, un espacio municipal que utilizan diversas asociaciones para desarrollar actividades culturales, deportivas y sociales.

El alcalde, Marcos Zaragoza, ha visitado las instalaciones junto a varios concejales para comprobar las mejoras realizadas por el área de Servicios Técnicos.

Los trabajos han incluido tareas de pintura, reparación de desperfectos y adecuación de las salas polivalentes, con el objetivo de mejorar el estado de este edificio municipal.

Las instalaciones cuentan con una sala multiusos, otra destinada a actividades deportivas y varios espacios que utilizan colectivos del barrio de l’Ermita y del resto del municipio para sus actividades habituales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer