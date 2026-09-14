La Vila Vella cierra una nueva edición de éxito con la asistencia de miles de visitantes al evento cultural del centro histórico

La Vila Vella cierra una nueva edición de éxito con miles de visitantes que no quisieron perderse las más de 40 actividades para todos los públicos que durante tres días han llenado las calles del centro histórico de Villajoyosa.

La edición de 2026 se ha desarrollado durante tres días, desde el viernes 11 al domingo 13 de septiembre en el que las calles de este conocido barrio de casas de colores de Villajoyosa se llenaron desde el primer momento de vecinos y visitantes para disfrutar de todo tipo de iniciativas culturales que se podían encontrar casi por cada rincón.

La Vila Vella se inició oficialmente el viernes a las 21.30 horas en la plaza de la Iglesia, pero antes, el público asistente pudo ver ya intervenciones artísticas, disfrutar de las rutas guiadas, tirolina, viaje en globo u otras actividades, además de la zona de food trucks.

La jornada del sábado concentró el mayo número de actividades y actuaciones. Concurso de pintura rápida, talleres infantiles de cocina y dibujo, zona de tatuajes, el espectáculo de tango electroflamenco, ópera en la calle, magia, exhibiciones de street art, zona tattoo en la Casa de la Joventud, zona vermut en la plaza de la Iglesia o la exposición fotográfica, entre otros.

La Vila Vella 2026 | Onda Cero Marina Baixa

Por la noche, llegó uno de los momentos más esperados. Para abrir boca, gospel con la muralla de fondo en la Costera la Mar; y seguidamente, en la plaza de la Generalitat, el espectáculo que unió varias disciplinas de “Quan cau el llençol”, que finalizó con un gran castillo de fuegos artificiales. El cierre de esta jornada se trasladó a la playa Centro con un videomapping proyectado sobre las fachadas de las casas de colores y una orquesta sobre la arena de la playa. Otro castillo de fuegos artificiales dio por finalizado el día.

Este domingo, han continuado rutas guiadas por el centro histórico, tirolina, la zona vermut en la plaza de la Iglesia y la actuación musical de Dossier.

Durante el sábado y el domingo, los asistentes han podido además disfrutar de la tercera edición del festival Open House. Esta iniciativa ha abierto al público de manera gratuita una selección de 14 inmuebles y espacios de interés arquitectónico e histórico repartidos por el centro histórico, tales como la Casa Grafito, la Casa del Ratoncito Pérez, el Torrejó de la Plaza Generalitat, o la terraza y balcón de la Casa de la Joventut, entre otros.

La Vila Vella está organizada por el Ayuntamiento de Villajoyosa junto a un grupo de cerca de 200 voluntarios que han trabajado durante meses para desarrollar este evento.

La Vila Vella 2026 | Onda Cero Marina Baixa

La concejal de Cultura, Marisa Mingot, indicó que “cerramos una nueva edición de La Vila Vella con un gran éxito de asistencia de público. Miles de personas han llenado las calles de nuestro centro histórico donde han podido ver todo tipo de intervenciones artísticas, actuaciones y actividades de todo tipo”. La edil del área agradeció “el trabajo hecho por todos los voluntarios y personal de los departamentos municipales implicados para que La Vila Vella haya vuelto a ser una iniciativa cultural única. Es el resultado de toda la ilusión y empeño puesto no solo este fin de semana sino durante casi un año”.