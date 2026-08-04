La Vila Jove se consolida como un nuevo espacio de participación y expresión para los jóvenes de Villajoyosa

La Vila Jove es un nuevo espacio digital creado para acercarse a los jóvenes de Villajoyosa, escuchar sus inquietudes y convertirlos en los auténticos protagonistas de la vida social vilera.

La iniciativa, presente en TikTok e Instagram, nació el pasado mes de junio con el objetivo de superar el modelo tradicional de comunicación institucional y establecer una relación más directa, natural y participativa con la juventud del municipio.

El Alcalde Marcos Zaragoza destacó que “La Vila Jove representa una nueva forma de relacionarnos con nuestros jóvenes, escuchándolos y ofreciéndoles un espacio en el que puedan expresarse, compartir sus inquietudes y mostrar todo el talento que existe en nuestro municipio, además de herramienta de participación entre este segmento de población tan importante para nosotros”.

El primer edil indicó que “los jóvenes se comunican a través de las redes sociales y con La Vila Jove pretendemos que tengan un canal propio donde mostrar e intercambiar sus actividades dentro de la sociedad vilera, además de sentirse representados”. El Alcalde añadió que “tenemos grandes jóvenes involucrados en todo tipo de ámbitos a los que queremos darle visibilidad para que, además de ser reconocidos, se conviertan en ejemplo a seguir para el resto”.

El concejal de Juventud, Carlos Soler, explicó que “La Vila Jove es, sencillamente, la juventud de Villajoyosa hablando como hablan los jóvenes y de los asuntos que les concierne, por lo que va a tratar temas como la formación, el mercado laboral, las ayudas públicas, el ocio, la vivienda, el deporte y la cultura, entre otros, además de que les invitamos a que nos hagan llegar propuesta”. La Vila Jove “acaba de empezar. Queremos seguir escuchando y que sean los propios jóvenes quienes nos indiquen qué contenidos necesitan, qué historias quieren contar y qué temas les preocupan”, recalcó Carlos Soler.

Además de comunicar las actividades que organiza el Ayuntamiento de Villajoyosa dirigidos a ellos y a ellas, también se da visibilidad a sus acciones y logros, ya que se cuenta con jóvenes destacados en el deporte, en la cultura, en las fiestas, el comercio, la economía y otros ámbitos, que protagonizan los contenidos del canal.

Durante estas primeras semanas, La Vila Jove ha salido a las calles del municipio para mostrar, mediante vídeos breves y cercanos, el talento, el humor, las historias y la vida cotidiana de los jóvenes de Villajoyosa. Sus contenidos han dado ya visibilidad a músicos, comerciantes, profesionales, o jóvenes creadores, vinculados con la identidad local. Los vídeos se elaboran en valenciano, como lengua habitual y cercana de buena parte de la juventud del municipio, y buscan reflejar la manera natural de hablar, relacionarse y entender Villajoyosa.

Soler destacó la respuesta recibida durante estos primeros meses: “Los jóvenes han respondido mejor de lo que esperábamos. Cuando observas La Vila Jove puedes comprobar que tenemos una juventud con talento, trabajadora, divertida y orgullosa de sus tradiciones”.

Uno de los aspectos más importantes de la iniciativa es la comunidad que se está generando alrededor de los contenidos, puesto que se están mostrando activos e implicados y proponen ideas para formar parte de futuras publicaciones. El concejal de Juventud indicó que “cada vez son más los jóvenes que nos preguntan cuándo será la próxima actividad o nos dicen que quieren participar. Eso demuestra que empiezan a sentir este espacio como algo propio”.

Además, la Concejalía de Juventud trabaja en la preparación de un nuevo videopodcast juvenil que permitirá abordar estas cuestiones con mayor profundidad, mediante conversaciones abiertas y la participación directa de jóvenes del municipio. En este sentido, el edil del área invitó a los jóvenes de Villajoyosa que “tengan una idea, un proyecto, un talento o una historia que compartir a contactar con La Vila Jove a través de sus perfiles en TikTok e Instagram”.