La Vila Joiosa ultima los preparativos para el Mundial de Kayak de Mar, que reunirá a 750 palistas

Desde el Club Náutico de La Vila destacan que ya hay unos 730 inscritos, con participación de países como Australia y Portugal, tanto en categoría masculina como femenina, y con representación local.

Durante la rueda de prensa celebra hoy, el alcalde de La Vila, Marcos Zaragoza, ha puesto en valor el trabajo conjunto de las distintas administraciones, federaciones, el Club Náutico y los cuerpos de seguridad para hacer posible este campeonato. Zaragoza ha señalado que el Mundial permitirá convertir a La Vila en “el escaparate mundial del kayak de mar” y promocionar la ciudad como destino deportivo durante todo el año.

Además ha destacado que los preparativos entrarán en su fase definitiva a partir del lunes 5 de octubre, cuando comenzarán las inscripciones y la recepción de los participantes. El martes y el miércoles estarán dedicados a los entrenamientos. El jueves 8 de octubre, por la mañana, se celebrará la prueba Euro Challenge y, por la tarde, tendrá lugar la presentación oficial del Mundial. Los deportistas participarán en un desfile que partirá desde la Barbera. A partir del viernes comenzará la competición, aunque el programa estará condicionado por las condiciones del mar y el viento.

Además, el campeonato estará muy presente en la zona de la playa y será abierto y accesible para vecinos y visitantes, que podrán seguir de cerca las salidas, llegadas y toda la infraestructura de la competición.