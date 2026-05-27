La Vila Joiosa refuerza su promoción turística digital con nuevas herramientas virtuales, una web accesible y campañas online

El Ayuntamiento de Villajoyosa avanza en la transformación digital de su promoción turística mediante el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “La Vila Joiosa. Diversificación de la oferta y gestión turística sostenible”, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

Su objetivo es reforzar el posicionamiento competitivo de Villajoyosa como destino turístico, mejorar la visibilidad de sus recursos y ampliar las formas de acceso a la información turística municipal.

El proyecto se articula en torno a cuatro líneas de trabajo: el mirador turístico virtual; la nueva página web turística accesible; una campaña de publicidad digital; y la virtualización del Baluarte de Villajoyosa. Todas ellas permitirán modernizar la forma en que visitantes y residentes descubren el destino, planifican su visita y acceden a sus principales recursos turísticos y patrimoniales.

Una de las acciones previstas es el mirador turístico virtual, una herramienta digital que permitirá explorar de forma online distintos puntos emblemáticos de Villajoyosa mediante recursos visuales de alta calidad. Esta solución facilitará el acceso remoto a espacios de interés turístico y contribuirá a mejorar la promoción digital del destino.

La actuación también contempla el rediseño, desarrollo e implantación de una nueva web turística accesible, concebida como el principal canal digital para la difusión y puesta en valor de la oferta turística municipal. La plataforma incorporará criterios de accesibilidad universal, usabilidad, diseño adaptado a dispositivos móviles y contenidos turísticos optimizados, con el objetivo de garantizar que la información del destino sea accesible para toda la ciudadanía, incluidas las personas con discapacidad. La nueva web permitirá organizar y presentar de forma más clara la oferta turística de Villajoyosa, incluyendo recursos vinculados al patrimonio cultural, la gastronomía, la naturaleza, las rutas, las fiestas, los eventos y otros productos complementarios al turismo de sol y playa.

La virtualización del Baluarte de Villajoyosa, como elemento representativo del patrimonio histórico-cultural del municipio. Es una acción que permitirá generar un recurso digital del Baluarte mediante tecnologías de virtualización, como modelos 3D, recorridos virtuales o visualizaciones interactivas, preparado para su difusión online e integración en la web turística municipal u otros canales digitales institucionales.

Esta virtualización no implicará obras ni intervenciones físicas sobre el bien patrimonial, sino que tendrá carácter digital e inmaterial. Su finalidad será mejorar la accesibilidad virtual al patrimonio, ampliar su visibilidad online y facilitar nuevas formas de interpretación y conocimiento del legado histórico de Villajoyosa.

Otra de las líneas de trabajo es el desarrollo de una campaña de publicidad digital, orientada a reforzar la presencia de Villajoyosa en mercados nacionales e internacionales. Las campañas se desarrollarán en canales digitales y redes sociales, con contenidos adaptados a distintos perfiles de visitantes y con herramientas de segmentación que permitan mejorar la eficacia de la promoción turística.

Esta campaña, concebida para promocionar Villajoyosa en mercados como Francia, Bélgica, Austria y Polonia, tiene como protagonistas a dos “embajadores” del municipio como son el actor y cantante Agustín Galiana y el deportista de élite Felipe Orts. La campaña consiste en piezas de vídeo donde aparecen los protagonistas disfrutando de varios enclaves de la ciudad.

La concejal de Turismo, Rosa Llorca, indicó que “con este conjunto de actuaciones, el municipio refuerza su apuesta por un modelo de promoción turística más moderno, accesible y orientado al visitante. La combinación de herramientas virtuales, con estas cuatro propuestas, permitirá diversificar la oferta turística, mejorar la experiencia de los usuarios y contribuir a la desestacionalización de la demanda”.