La Vía Ciclista y Peatonal que conecta la Cala de Finestrat y el Bulevar lista para esta Semana Santa

Todo preparado en Finestrat para acoger la llegada de los turistas que han elegido esta localidad como destino para sus vacaciones de Semana Santa. Después de un Puente de San José, con una ocupación cercana al 90% las previsiones para estos próximos días es superar el 95% de ocupación.

Esta vía ciclista y peatonal enlaza con el carril bici que llega desde Benidorm y llega hasta la parada del TRAM en la zona comercial (carrer Alacant). Además, ha incluido como mejoras el asfaltado, la señalización horizontal y el carril bici del tramo de la Avenida Finestrat, entre el linde con Benidorm y el parque comercial Leroy Merlin-Müller. Este proyecto representa una inversión de 471.147’38€, con una subvención de 375.432’64€ de fondos europeos a través de la Fundación Ferrocarriles Españoles. La cuantía restante ha sido aportada desde el Ayuntamiento.

Además, para esta próxima Semana Santa en La Cala han puesto a punto instalaciones de Lavapiés, bancos y han renovado la estructura y los toldos del parque infantil de la arena, para un mejor uso y disfrute del público infantil. También se activa esta Semana Santa el servicio de socorrismo desde este sábado 28 de marzo en horario de 11:00 hasta 19:00 horas. Este servicio por una playa segura se mantendrá todos los fines de semana hasta el 1 de junio en el mismo horario. A partir de esa fecha comienza la temporada estival con socorristas todos los días, de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Hay que recordar que La Cala cuenta con Red Wifi gratuita en la playa y el paseo; y con cargadores de USB en los bancos, así como una Oficina de Turismo Cala con atención al público de lunes a sábado, en horario ininterrumpido de 10:00 a 18:00 horas y los domingos, de 10:00 a 14:00 horas.

Además, la Cala de Finestrat es playa libre de humos, medida sanitaria adoptada por el Ayuntamiento para preservar la salud de los visitantes y también el cuidado medioambiental de la arena. Esta medida se recordará mediante la activación del sistema de megafonía en la playa.