El tripartito vilero afirma que el presupuesto 2022 es "el mejor presentado nunca" y el PP lo tilda de "irreal"

Aprobados los presupuestos de la Vila Joiosa, con negativa del PP y abstención de C’s. Son 44,8 millones de euros, de los que 39,4 son propiamente del ayuntamiento y el resto se reparten entre los dos organismos autónomos, 2,7 para el Hospital Asilo Santa Marta y 2,6 millones para la Fundación Parra Conca como anunció ayer el alcalde de la Vila Joiosa, ayer en Más de Uno Marina Baixa.

En el debate se han centrado más los grupos políticos en la forma de gestión que en las partidas concretas. La oposición ha criticado la falta de diálogo y el portavoz del PP, Jaime Lloret, ha calificado el presupuesto de irreal ya que sólo servirá para mantener el funcionamiento del ayuntamiento, que se lleva un 31% del mismo. Apuesta por reducir el gasto municipal para poder invertir ya que la inversión real es muy escasa, se apoya en ingresos que "son puntuales" y "no se repetirán", como, por ejemplo, "la compensación por la plusvalía" y en “dinero de la Generalitat que pasa por aquí pero que no gestiona el ayuntamiento y se destina a cosas de la Generalitat, como colegios o residencias y esas historias”, por lo que "no es presupuesto municipal" considerando que estas inversiones son "un marrón que nos ha colocado la Conselleria".

También ha criticado la falta de inversión en empleo que, dice, asciende a "cero euros".

Por su parte, Ciudadanos ha calificado el documento de "presupuesto de mantenimiento” y coincidía con Lloret en que el gasto social no es el remedio porque "las ayudas deben ir dirigidas a que las personas y las instituciones que lo necesiten" y orientadas a salir de esa situación conflictiva "pero, si se destina sólo dinero a subvenciones y ayudas sin más esa situación puede enquistarse"

Para el edil de Hacienda, José Ramón Uclés, sin embargo, los presupuestos son "los mejores que se han presentado nunca a un plenario" aunque, matizaba, "no podemos compararlos con los del PP porque cuando Jaime Lloret era alcalde no presentaba presupuestos". Ha afirmado que gracias a este presupuesto se podrá hacer "la ampliación del cementerio, el IES Marcos Zaragoza, la Casa de la Música, la recuperación de la Malladeta..." y un largo etcétera de proyectos. En materia de empleo ha recordado que contemplan una convocatoria de empleo público aunque el PP ha respondido que "el ayuntamiento no es una empresa de colocación" y que no debe "sacar a la gente del paro" sino "facilitar las condiciones para que los empresarios puedan generar empleo".

El edil de Compromís, José Carlos Gil, ha replicado al PP que unos presupuestos que "han saneado las cuentas implican una buena gestión"

RPT

El pleno aprobaba también la nueva Relación de puestos de Trabajo (RPT) del consistorio con un incremento de 22 puestos de trabajo en distintas áreas relacionadas con Bienestar Social.

"Aún no se ha negociado con los sindicatos el proceso de consolidación", reconocía el edil de Personal, Kiko Carreres, pero la intención del ayuntamiento es municipalizar casi el 100% de los trabajadores que ahora mismo están en el ayuntamiento mediante "acuerdo con los sindicatos".

La RPT se ha aprobado con el apoyo, en esta ocasión, de Ciudadanos, dado que “cuenta con el respaldo de la masa social” según ha justificado el portavoz, Pérez Buigues, y la abstención del PP además de con los votos a favor del tripartito.