SkyFest amplía su oferta musical con ‘Tardeolé’, una propuesta para disfrutar de la esencia del flamenco

El SkyFest de Benidorm suma y sigue con sus propuestas artísticas y musicales para este próximo verano. Así, hoy se ha conocido que el recinto acogerá el evento ‘Tardeolé’, una propuesta impulsada por las productoras La Dalia y Jovente, que pretende convertir a Benidorm en un punto de encuentro para los amantes del flamenco y de la cultura española.

Esta nueva cita tendrá tres fechas: el 22 de julio, el 29 de julio y el 12 de agosto. Los horarios abarcarán desde las 17 horas hasta las 00.30 de la noche. En la presentación ha estado el concejal de Eventos, Jesús Carrobles; el CEO de SkyFest, Alex Frattini; y el responsable de comunicación de la promotora, Eduardo Gallo.

Precisamente, Carrobles ha señalado que este nuevo producto “es diferente, fresco y llega con muy buenas referencias porque fusiona lo actual con el flamenco tradicional y funciona muy bien”. En ello ha abundado Eduardo Gallo, quien resaltaba que será un encuentro “en el que habrá mezcla de vecinos y visitantes”. “El flamenco es un género tradicional, pero al mismo tiempo es muy innovador”.

El cartel del 22 de julio lo componen Omar Benito, Lorena Santos y David Jiménez y Javi Cantero como cabeza de cartel, además del show del DJ Alex Sánchez. El 29 de julio el artista principal será Raule y con él también estarán Andrea Villalba y Jaelezz y el DJ Israel Rojo. Por último, el 12 de agosto Moncho Chavea compartirá cartel con Víctor Jinete y Adán Carrón y el set de DJ Electo Flamenco. “Queremos que sea una experiencia flamenca que aporte valor al ocio de Benidorm. Una iniciativa que busca poner en valor una de las expresiones artísticas más representativas de España a través de actuaciones en directo y una atmósfera que invita a vivir la pasión, el ritmo y la emoción de este género universal” ha dicho Gallo. Asimismo, ha añadido que será “un evento único en la ciudad, pensado para todos los públicos y concebido para convertirse en una cita imprescindible del verano”.

Las entradas ya están a la venta al precio de 25 euros en www.jovente.es y en la web www.benidormskyfest.com.

Alex Frattini, por su parte, ha subrayado que con esta propuesta “SkyFest amplía su programación con una experiencia cultural diferenciadora que combina tradición, música y entretenimiento en un entorno privilegiado”. Frattini ha recordado que “cuando nos presentaron el proyecto nos generó mucha ilusión” y ha expresado su confianza en que “el evento se consolidará a más largo plazo porque pensamos que pueden funcionar muy bien y que permanezca en el cartel del verano durante mucho tiempo”. Los organizadores esperan alcanzar las 3.000 personas diarias en cada una de las sesiones de ‘Tardeolé’.