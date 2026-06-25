El Sindicato Profesional de Benidorm reclama medios adecuados para la Policía Local tras el presunto incendio de vehículos destinados a atestados

El portavoz del Sindicato Profesional de Benidorm, Francisco Ángel González, ha manifestado la preocupación de la organización tras tener conocimiento de que, al parecer, se ha producido un incendio en la zona donde se encontraban estacionados los vehículos destinados al servicio de atestados de la Policía Local de Benidorm, quedando estos completamente inutilizados.

Desde el sindicato quieren mostrar nuestra inquietud por una situación que viene a agravar las carencias materiales que ya venían afectando a determinados servicios policiales. Cabe recordar que actualmente se estaba a la espera de la reparación del motor de la furgoneta destinada al servicio de atestados, así como de la furgoneta utilizada para el transporte y operatividad del dron policial. A ello se suma, tal y como ha indicado el Sindicato, la situación de la embarcación zodiac destinada al servicio de playas, cuyo estado de conservación obliga en numerosas ocasiones a los propios agentes de la Policía Local a realizar reparaciones provisionales, incluyendo el arreglo de pinchazos, para poder garantizar su funcionamiento.

"Desde el Sindicato Profesional de Benidorm entendemos y valoramos positivamente la buena gestión económica realizada por el Ayuntamiento de Benidorm, que ha permitido la existencia de superávit en las cuentas municipales. Precisamente por ello, consideramos que es el momento de que parte de esos recursos reviertan en la mejora de los medios materiales de los servicios esenciales y, especialmente, de la Policía Local. Benidorm es una ciudad turística de referencia internacional que recibe millones de visitantes cada año y requiere de unos recursos policiales modernos, eficaces y acordes a la importancia y dimensión del municipio. Los profesionales que prestan servicio a la ciudadanía merecen disponer de herramientas y vehículos en condiciones óptimas para desarrollar su trabajo con las máximas garantías de seguridad y eficacia. Por todo ello, solicitamos al Ayuntamiento que impulse con la mayor celeridad posible la renovación, reparación y dotación de los medios necesarios para que la Policía Local de Benidorm pueda seguir ofreciendo el servicio de calidad que demandan y merecen tanto los vecinos como los visitantes de nuestra ciudad" han añadido desde la dirección del SPPLB a través de su portavoz Paco Ángel González.