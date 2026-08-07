Reunión de coordinación de dispositivos para el "Dia de Paelles" y el inicio de las fiestas patronales de Finestrat del 20 al 24 de agosto

Para estos días tan esperados, el Ayuntamiento de Finestrat prepara un dispositivo especial de Seguridad, Limpieza, Servicios Técnicos y Igualdad. En la reunión de coordinación, presidida por la alcaldesa Nati Algado, han asistido las concejales Sara Llorca y Beatriz Quintilla como responsables de Fiestas y Seguridad, así como la concejala de Igualdad, Maria Teresa Pérez y los técnicos responsables de cada departamento: Policía Local, Limpieza viaria, Servicios Técnicos, Igualdad.

“La prioridad es tenerlo todo preparado para que las Fiestas Patronales sean días para disfrutar y divertirse. Detrás de cada acto, detrás de cada hay un trabajo que muchas veces no sé ve pero que es clave para el buen desarrollo de las fiestas. Por eso, hemos coordinado los dispositivos de cada área, para que estos días festivos los vivamos desde la tranquilidad y la seguridad”, señaló la Alcaldesa, Nati Algado.

SÁBADO 15: "DIA DE LES PAELLES"

Es uno de los eventos más multitudinarios y esperados por la población de Finestrat: el Día de Paellas. A partir de las 12:00, estará cerrado el tráfico desde la calle Fonteta hasta la Plaza del pueblo. La música empezará a sonar y la gastronomía será la protagonista. El concurso de paellas abarcará todo este espacio y como en años anteriores se prevé una alta participación y un importante número de visitantes y curiosos. “Este año estrenamos, en todo el recorrido, un nuevo toldaje para aliviar las altas temperaturas típicas de agosto y que dan una imagen nueva al carrer Fonteta, al Carrer Nou y la Plaça del poble reflejando los colores de nuestra marca turística”, apuntó la alcaldesa.

La edil de Fiestas y tradiciones, Sara Llorca, por su parte recordó “que a partir de las 14:00h pasará el jurado para degustar cada paella y dar su veredicto de las 3 mejores. Después de comer habrá la ya tradicional fiesta de la espuma al ritmo de la discomóvil en la Plaça del Poble. A partir de 20:30 horas cena con la Comisión de Fiestas la Xirimbela”. La edil también recordó a todas las barracas participantes en este concurso “que se podrá reservar su sitio en el recorrido a partir de la noche del viernes al sábado y no antes”.

DOMINGO 16, DIA DE LA PILOTA VALENCIANA

El día después de las Paellas es el día dedicado a la pilota. Por la mañana habrá diferentes partida con los más pequeños y con las nuevas promesas de la modalidad de raspall. Será en la Calle Fonteta.

Desde las 16.15 h el carrer Castellets acoge el Concurso de pilotaris y la Gran Partida Profesional a llargues con grandes figuras de este deporte.

La concejala de Fiestas, Sara Llorca, invitó a la población de Finestrat y de toda la comarca “a disfrutar del ambiente previo que ya estamos viviendo en plena cuenta atrás para nuestras fiestas patronales. Un aperitivo perfecto para ir abriendo boca como son les paelles y el Dia de la Pilota Valenciana de este fin de semana”.

Como todos los años y tal como se marcó en la reunión de coordinación habrá un refuerzo especial de limpieza en horario de mañana y tarde durante las fiestas patronales. Asimismo, se reforzará la limpieza durante los eventos más multitudinarios como Paellas, Arreplegà, Desfile del humor o actos pirotécnicos.

En materia de seguridad, igualmente se reforzará el dispositivo de seguridad de la Policía Local, servicio de ambulancia, Protección civil, así como la Unidad de Vigilancia Aérea (Dron) para una mayor cobertura de los eventos multitudinarios y pirotécnicos.

Además, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana se recuerda que estará, como todos los días del año, disponible el teléfono de contacto 24 horas con la Policía Local de Finestrat (639620690).

En cuanto al tráfico de vehículos, el carrer Nou y carrer Fonteta quedará cortado el Día de las Paellas (15 de agosto) desde las 08:00 horas hasta la finalización del evento. Asimismo, desde el día 20 a las 12:00 horas hasta el lunes 24 de agosto, quedará prohibido el acceso del tráfico rodado al casco histórico.

En clave de Igualdad, vuelve a haber Punto Violeta para información y asistencia sobre cualquier incidencia o violencia contra la mujer. Estará operativo en la Plaça de la Unió Europea durante la noche del viernes 21 y la noche del sábado 22, de 00:000 a 4:00 horas.

También se desplegará la campaña “La Peña Recicla” por parte de la Concejalía de Medio Ambient, dirigida por Estela Álvarez, y de Fiestas en colaboración con ECOVIDRIO para premiar a la barraca que más envases de vidrio recicle. La báscula estará operativa en la Fonteta (Font del Lleó) el sábado 22 y el domingo 23, de 16:00 a 20:00 horas.