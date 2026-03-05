limpieza

Los puntos limpios de l’Alfàs superan los 7,5 millones de kilos de residuos recogidos

El Ayuntamiento destaca que reciclar en origen permite que los residuos se envíen directamente a plantas de tratamiento específicas, evitando la extracción de nuevas materias primas y promoviendo la sostenibilidad

El punto limpio de la calle Reino Unido, abierto en 2017, ha incrementado la recogida en casi un 68%, mientras que el de l’Albir, inaugurado en 2021 en la calle Tauró, ha aumentado sus cifras en más de un 43% en apenas cinco años. Según el portavoz del gobierno local, Toni Such, estas instalaciones son fundamentales para fomentar el reciclaje y facilitar la correcta gestión de residuos como escombros, electrodomésticos, restos de poda o aparatos electrónicos.

El Ayuntamiento destaca que estos datos reflejan la creciente implicación de la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente.

