Los puntos limpios de l’Alfàs superan los 7,5 millones de kilos de residuos recogidos

El punto limpio de la calle Reino Unido, abierto en 2017, ha incrementado la recogida en casi un 68%, mientras que el de l’Albir, inaugurado en 2021 en la calle Tauró, ha aumentado sus cifras en más de un 43% en apenas cinco años. Según el portavoz del gobierno local, Toni Such, estas instalaciones son fundamentales para fomentar el reciclaje y facilitar la correcta gestión de residuos como escombros, electrodomésticos, restos de poda o aparatos electrónicos.

El Ayuntamiento destaca que estos datos reflejan la creciente implicación de la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente.