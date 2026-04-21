El proyecto para mejorar el acceso al puerto de Villajoyosa continúa avanzando con nuevos pasos administrativos y técnicos

El primer edil ha señalado que se trata de “un proyecto fundamental para la vida del puerto y de las playas, que permitirá ordenar toda esa trama urbana”. Asimismo, ha indicado que el futuro vial también busca mejorar el polígono industrial El Torres y contempla la construcción de una rotonda de acceso a Talaies.

Actualmente, el acceso se realiza a través de una vía pecuaria, una situación que el alcalde ha calificado como inadecuada para las necesidades actuales del municipio. En este sentido, ha subrayado la importancia de ejecutar el proyecto “lo más rápido posible” para ordenar y modernizar esta área estratégica.

El nuevo acceso contará con un recorrido lineal de 810 metros y abarcará una superficie de 10.000 metros cuadrados. La vía tendrá una anchura de 12,5 metros destinada al tráfico rodado, especialmente pensada para camiones y vehículos pesados que operan en el puerto. Además, el proyecto incorporará criterios de movilidad sostenible, con carriles bici y aceras amplias que garanticen la seguridad de los peatones. También se dotará a la zona de nuevo alumbrado, redes de saneamiento, abastecimiento de agua, recogida de pluviales y espacios ajardinados.