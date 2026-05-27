Prosigue la 2ª campaña de desinsectación en el término municipal de l’Alfàs del Pi

Hasta el 29 de mayo continúa su curso la segunda campaña de desinsectación en todo el término municipal de l’Alfàs del Pi, con los trabajos preceptivos de fumigación en toda la red de saneamiento que afectan tanto al casco urbano como a las urbanizaciones, ha puntualizado el concejal de Urbanismo y portavoz del Gobierno Toni Such.

Información facilitada al objeto de que los vecinos tomen las precauciones que consideren pertinentes para instalaciones interiores, tanto desde las viviendas como de los locales comerciales.

Tras la primera campaña, a finales de febrero y principios de marzo, se procede nuevamente estos días en la zona del núcleo urbano y urbanizaciones: Tossal Riera, la de la Serra, Escandinavia, Jardín de Alfaz, Foia Blanca, San Rafael, Cautivador y Belmonte Oasis. Tratamiento de control de plagas programado anualmente, “una campaña de prevención sanitaria” realizada por personal cualificado de la empresa concesionaria, Veolia, según el programa de actuaciones establecido en función de la estación del año, y que en ocasiones varía por la meteorología.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de l’Alfàs, Toni Such, ha incidido en que este tipo de campañas son muy necesarias, y se repiten cada año aproximadamente por las mismas fechas, para mantener en buen estado de salubridad la red de alcantarillado público.

Con este servicio de control de plagas, el Ayuntamiento de l’Alfàs da respuesta a una de las demandas de la ciudadanía, que es velar por la seguridad sanitaria de sus vecinos y vecinas.

Trabajos realizados por la empresa concesionaria, Veolia. Durante los días de tratamiento, se puede notar una mayor presencia de insectos en la vía pública como consecuencia de las propias labores de eliminación, hasta lograr el objetivo final.

El concejal y portavoz del Gobierno ha aprovechado para hacer un llamamiento a la ciudadanía, recomendando la adopción de una serie de medidas para minimizar la proliferación de plagas de insectos, como no arrojar desperdicios al suelo en las vías públicas haciendo un correcto uso de las papeleras y contenedores; no alimentar en la vía pública a animales sin propietario o depositar las basuras en bolsas cerradas y en el interior de los contenedores.