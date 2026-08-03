El Programa de Apoyo Educativo de Verano ofrece refuerzo escolar a 64 alumnos en Benidorm

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Benidorm continúa desarrollando el Programa de Apoyo Educativo de Verano (PAEV), la iniciativa destinada a reforzar el aprendizaje del alumnado de Educación Primaria con necesidad de apoyo escolar durante el periodo estival. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y la concejal de Educación, Maite Moreno, han visitado las instalaciones del CEIP Leonor Canalejas, donde se desarrolla el programa, para conocer el trabajo que realizan tanto los alumnos como el equipo docente.

El programa cuenta este año con la participación de 64 alumnos y alumnas de primero a sexto de Primaria. De ellos, 13 participan con una beca del 100% financiada por el Ayuntamiento, destinada a menores pertenecientes a familias con mayores necesidades socioeconómicas.

Las clases se imparten de lunes a viernes en dos turnos. El primero, de 9.00 a 11.00 horas, está dirigido al alumnado de 2.º, 4.º y 6.º de Primaria, mientras que el segundo, de 11.30 a 13.30 horas, reúne a los estudiantes de 1.º, 3.º y 5.º. A lo largo del programa, los alumnos reciben apoyo en Lengua, Matemáticas, Inglés y Valenciano, además de trabajar técnicas de estudio, comprensión lectora, razonamiento verbal y matemático, atención, memoria, organización del trabajo y hábitos de aprendizaje adaptados a las necesidades de cada alumno.

La concejal de Educación, Maite Moreno, destacó que “el objetivo de esta iniciativa es mejorar los resultados académicos, reforzar las competencias básicas y favorecer la adquisición de hábitos de estudio, ofreciendo además un apoyo específico al alumnado que presenta mayores dificultades y facilitando el acceso a este recurso educativo a las familias con menos recursos económicos”.

Con este programa, el Ayuntamiento de Benidorm reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y con el apoyo al alumnado que necesita un seguimiento más individualizado, favoreciendo que los estudiantes afronten el próximo curso con una mejor preparación.