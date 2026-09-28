La primera Piscina Inteligente de la Comunitat Valenciana está en La Nucía

La Piscina Climatizada de La Nucía es una instalación deportiva más segura todavía a partir de esta semana, gracias al pequeño dispositivo electrónico Nagi (se pone en las gafas o gorro) que permite su conexión con el socorrista y alertarlo en caso de ahogamiento. Este sistema además permite al nadador monitorizar su entrenamiento en la Piscina, tanto en una App gratuita como en una gran pantalla existente dentro de la Piscina. Es un servicio totalmente gratuito para el nadador o nadadora, sufragado por el Ayuntamiento de La Nucía, a través de Fondos Europeos.

Gracias a la instalación de este nuevo sistema pionero la Piscina Climatizada de La Nucía se convierte en la primera Piscina Inteligente de la Comunitat Valenciana y se adhiere a la Red Española de Piscinas Inteligentes Conectadas (E.P.I.C.). Un proyecto innovador en el que participan la Real Federación Española de Natación, el Consejo Superior de Deporte, la empresa tecnológica Nagi- Zonyx Tech y el Ayuntamiento de La Nucía.

En la presentación de este dispositivo electrónico y la adhesión de la Piscina de La Nucía a la Red Española de Piscinas Inteligentes Conectadas (E.P.I.C.) participaron Matzlaen Laskibar, CEO Emtesport (concesionaria Piscina La Nucía), José Miguel López, Dtor. Relac. Instuc. NAGI Smartpool, Fernando Carpena, presidente de la Real Federación Española de Natación, Sergio Villalba, concejal de Deportes y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Financiada con Fondos Europeos

La instalación de este sistema de “Sensores Nagi Smart Pool” en la Piscina Climatizada de La Nucía, que permite monitorizar la actividad de los usuarios de la piscina en tiempo real, así como un sistema de prevención de ahogamiento, ha supuesto una inversión de 104.398,80 € del Ayuntamiento de La Nucía, con una subvención de 46.800 euros de los Fondos Europeos del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia (NEXT GENERATION EU) para la Digitalización de la Piscina a través del Consejo Superior de Deportes (CSD).

“Digitalizamos y ganamos en seguridad”

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, comentó la importancia de esta nueva tecnología que mejora la seguridad de la Piscina y la experiencia de los nadadores. “Con este pionero sistema NAGI, digitalizamos la Piscina con una subvención de Fondos Europeos y ganamos en seguridad; ya que este sistema detecta si una persona pasa un excesivo tiempo sumergida, lanza una señal a la pulsera del socorrista. Por otro lado, este sistema NAGI permitirá tanto al nadador amateur como profesional monitorizar su entrenamiento y verlo tanto en la pantalla de la piscina en tiempo real como en la App. Un paso innovador que posiciona a la Piscina a la vanguardia de la tecnología y la digitalización de instalaciones deportivas” comentó el alcalde de La Nucía.

“La Nucía es la primera piscina inteligente de la Comunitat Valenciana”

“La Nucía se ha convertido en la primera piscina inteligente de la Comunitat Valenciana y se ha adherido a la red nacional, al instalar este pionero sistema, donde colabora la Federación Española de Natación. Gracias a esta tecnología mejoramos la seguridad y la experiencia de todas las personas que naden. Además, estamos trabajando para interconectar a los usuarios de la red y que realicen retos y competiciones virtuales. El objetivo final es fomentar la práctica deportiva a todos los niveles: federados y no federados” comentó Fernando Carpena, presidente RFEN.

“Dispositivo inteligente gratis para los usuarios y usuarias de la Piscina”

“Estamos ante un dispositivo inteligente que será gratis para los usuarios y usarías de la Piscina de La Nucía, gracias a la inversión realizada por el Ayuntamiento con Fondos Europeos. Este dispositivo nos permite monitorizar a todos los nadadores y ganar en seguridad anti ahogamiento. Es muy fácil su utilización cuando entren en la Piscina tendrán un panel con los dispositivos. Esto te permitirá evaluarte de como estás nadando ese día: ritmo, tiempo, distancia…” afirmó Matzalen Laskibar, CEO EMTESPORT.

“Tecnología de alto nivel para todos y todas”

“Los nadadores portan un pequeño dispositivo en las gafas y, mediante una conexión y una red de antenas conectadas, facilitan toda la información que generan para que después sea procesada por el software NAGI, ofreciendo la posibilidad a los nadadores de mejorar sus rendimientos o de fijarse metas con las que evolucionar su experiencia acuática y ganar en seguridad. Tecnología de alto nivel para todos y todas: aficionados, nadadores en formación y deportistas federados” comentó José Miguel López, director relaciones institucionales de NAGI Smartpool quien añadió “esta nueva tecnología facilitará la mejora de la enseñanza de la natación, la planificación de sesiones e incluso la detección de talentos deportivos de forma precoz a partir de los parámetros obtenidos en las piscinas digitalizadas, como de La Nucía”.

Mejora la seguridad

Por otro lado, esta tecnología innovadora mejora la seguridad, ya que conecta a los usuarios con los socorristas y les avisa de inmediato de posibles situaciones de peligro, lo que permite adelantar su actuación y evitar así posibles ahogamientos al saltar una alarma a la pulsera electrónica del socorrista.