La Policía Local de l’Alfàs intensifica en Fiestas de l’Albir los controles de los patinetes eléctricos

La Policía Local de l’Alfàs del Pi realizará un seguimiento especial durante las Fiestas de l’Albir, que se celebran del 21 al 23 de agosto, para controlar el uso correcto de los patinetes eléctricos y otros Vehículos de Movilidad Personal (VMP). La campaña tiene como objetivo reforzar la seguridad vial, favorecer una movilidad responsable y garantizar la convivencia entre peatones, ciclistas, usuarios de VMP y el resto de conductores.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Toni Such, ha explicado que los patinetes eléctricos “no son un juguete, sino un medio de transporte y, como tal, están sujetos a las normas de circulación y seguridad vial”. Por ello, ha recordado que deben circular por la calzada o por los carriles bici habilitados, y que está prohibido hacerlo por las aceras y zonas peatonales, así como por vías interurbanas, autopistas, travesías y túneles urbanos.

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana se recuerda también que las personas usuarias de VMP deben encontrarse en condiciones adecuadas para conducir. Está prohibido circular bajo los efectos del alcohol o las drogas y quienes circulan pueden ser sometidos a las correspondientes pruebas de alcoholemia y detección de drogas. La Ley de Tráfico, y la normativa municipal, establece además una serie de obligaciones específicas para garantizar la seguridad. La edad mínima para conducir estos vehículos es de 15 años y el uso del casco es obligatorio. Asimismo, los VMP deben disponer de los elementos de seguridad y señalización exigidos, entre ellos timbre e indicadores de dirección, así como de la correspondiente placa de identificación visible.

Durante la conducción está prohibido utilizar teléfonos móviles, llevar auriculares o reproductores de sonido, transportar pasajeros o circular con animales atados al vehículo. También deben respetarse en todo momento las señales de tráfico, los semáforos y las indicaciones de los agentes de la Policía Local. En cuanto a la velocidad, los VMP no pueden superar los 25 kilómetros por hora, debiendo adaptar siempre la velocidad a las características de la vía, las condiciones del tráfico y las limitaciones específicas establecidas para determinados espacios.

La ordenanza municipal reguladora de los Vehículos de Movilidad Personal establece igualmente que, cuando circulen por la calzada, los VMP deberán hacerlo por el centro del carril. En las plataformas de uso compartido con peatones se deberán extremar las precauciones y, en los espacios donde la circulación esté reservada exclusivamente a peatones, no podrán circular. Respecto al estacionamiento, los patinetes deberán dejarse en los espacios habilitados para bicicletas u otros vehículos, evitando obstaculizar el paso de peatones y sin sujetarlos a árboles, semáforos u otros elementos del mobiliario urbano.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Toni Such, ha señalado que desde el Ayuntamiento “queremos apelar a la responsabilidad y hacer un llamamiento a una movilidad segura y responsable que nos permita avanzar como municipio sostenible y saludable”. En este sentido, ha subrayado que la actuación de la Policía Local “no tiene un fin recaudatorio, sino que busca educar y concienciar tanto a conductores como a peatones sobre la importancia de respetar las normas y convivir en el espacio público”. Pero la ordenanza municipal contempla sanciones para los incumplimientos, que pueden oscilar entre los 60 y los 500 euros en función de la infracción y su gravedad. Entre otras conductas sancionables se encuentran el uso del teléfono móvil o auriculares durante la conducción, determinadas infracciones relacionadas con el casco y los elementos reflectantes, así como la conducción temeraria.

El Ayuntamiento recuerda, además, que la normativa estatal está incorporando nuevas obligaciones para los Vehículos de Movilidad Personal, entre ellas las relacionadas con su identificación, registro y aseguramiento. Por ello, se recomienda a las personas usuarias mantenerse informadas y cumplir tanto la normativa estatal como la ordenanza municipal vigente. “Cada vez son más las personas que optan por los VMP y las bicicletas para desplazarse por nuestro municipio. Es una forma de movilidad que debemos favorecer, pero siempre desde el respeto a las normas y a los demás usuarios de la vía pública”, ha indicado Toni Such.