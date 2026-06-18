El Pleno de Villajoyosa aprueba una modificación presupuestaria de 2,1 millones de euros para proyectos en instalaciones y servicios

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha aprobado una modificación presupuestaria de 2,1 millones de euros que se van a destinar a proyectos en instalaciones y servicios. La propuesta ha contado con los votos a favor del gobierno del PP, Vox y Gent per La Vila y la abstención de PSOE y Compromís.

El portavoz del Gobierno local y concejal de Hacienda, Paco Pérez Buigues, explicó que “esta segunda modificación tiene el mismo objetivo que la primera: incorporar parte del remanente de Tesorería del presupuesto de 2025 al actual Una parte de este ya se incorporó para inversiones en proyectos necesarios e importantes”.

Entre las partidas que se han incluido en esta modificación presupuestaria de 2,1 millones de euros está el proyecto de sombraje para la avenida Rosa de Los Vientos, en la Cala (100.000 euros); y la instalación de juegos en el parque Terral, en la Cala (50.000 euros). Además, se ha incluido la redacción del proyecto para la zona del entorno del pantano Amadorio; nuevo mobiliario para parques y jardines; alumbrado solar; reparación y mejora de instalaciones deportivas; el plan operativo para el centro comercial abierto; o la implantación de señalética accesible.

En el Pleno también se ha dado cuenta del informe del primer trimestre de Periodo Medio de Pago a Proveedores y Morosidad. Según los datos recogidos en el documento de Tesorería, el Ayuntamiento cumple con el plazo legal de pago a proveedores. El Periodo Medio de Pago (PMP) Global se sitúa en 17,94 días, por debajo del límite máximo de 30 días fijado por la normativa de lucha contra la morosidad.

En la sesión plenaria de junio se ha dado luz verde al acuerdo de programación de la UE nº1 Suelo Urbano del PGOU de Villajoyosa por unanimidad; y a la aprobación definitiva de modificación de la ordenanza municipal de Protección del Paisaje Urbano, con los votos a favor del gobierno del PP, Vox y Gent per La Vila, y la abstención de PSOE y Compromís. Además, se ha aprobado la declaración de interés general municipal y de situación especial de evento musical del Maror Fest 2026 por unanimidad.

En cuanto a las mociones presentadas por la oposición, el Pleno ha aprobado, con los votos a favor de Vox, Gent per la Vila y PP, la moción de Vox contra la corrupción de Pedro Sánchez. La mayoría del Pleno ha rechazado la moción de Vox para eliminar la ordenanza fiscal reguladora por apertura de establecimientos.

La moción del PSOE sobre la cesión de inmuebles de la SAREB ha sido rechazada con los votos a favor de PSOE y Compromís y en contra del PP y Vox, además de la abstención de Gent per La Vila. El gobierno popular ha explicado que se rechazaba la propuesta debido a que es un trámite ya hecho por el Ayuntamiento.

El Pleno rechazó con los votos de PP, Vox y Gent per La Vila la moción del PSOE sobre la renovación de la red de abastecimiento de agua potable.

Este jueves se ha celebrado también un pleno extraordinario en el que se ha debatido una moción de PSOE y Compromís sobre la educación pública. Finalmente, la propuesta se ha modificado por todos los grupos y se ha aprobado una moción conjunta en la que se han incluido tres puntos: el apoyo institucional del Ayuntamiento de Villajoyosa al profesorado valenciano y a los trabajadores y trabajadoras públicos de la enseñanza en defensa de una escuela pública de cualidad; instar a la Conselleria de Educación a continuar con la negociación abierta con sindicatos con un calendario, memoria económica y recursos ejecutables; y dar traslado de este acuerdo a la Presidencia de la Generalitat, a la Conselleria de Educación, a los grupos parlamentarios de Les Corts, a las organizaciones sindicales educativos y a los centros educativos de Villajoyosa.

Desde el PSOE y Compromís han subrayado que se ha forzado la aprobación de esta moción de apoyo para defender las reivindicaciones del profesorado y la escuela pública. El texto aprobado finalmente introducía varias enmiendas planteadas por el Partido Popular que eran aceptadas por PSOE y Compromís y recuerda que la educación pública y de calidad es un pilar esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social y que el deterioro de las condiciones laborales del profesorado acaba repercutiendo directamente en el alumnado, en las familias y en el "futuro de nuestros municipios".

La iniciativa aprobada muestra el apoyo institucional del Ayuntamiento al profesorado y reclama a la Conselleria de Educación mantener una negociación real y efectiva con los representantes de los trabajadores.

La moción hace una referencia expresa a la situación de La Vila Joiosa, donde el IES Marcos Zaragoza continúa manteniendo parte de sus instalaciones en barracones y donde existen otros centros educativos del municipio que presentan necesidades urgentes de mejora.

PSOE y Compromís han destacado que la celebración de este Pleno Extraordinario y la aprobación de la moción demuestran que la firmeza y el compromiso con la educación pública pueden superar los intentos de impedir el debate político sobre los problemas reales de la ciudadanía. Ambos grupos han subrayado que, en un momento de máxima preocupación para la comunidad educativa valenciana, el Ayuntamiento de La Vila Joiosa no podía permanecer en silencio ni dar la espalda a las reivindicaciones de docentes, alumnado y familias.