Las playas accesibles de Villajoyosa atienden a más de 9.200 usuarios este verano

El punto de playa accesible de Villajoyosa cierra hoy su servicio tras permanecer operativo desde el pasado 1 de julio en la Basseta de l’Oli, en la playa Centro. El recurso ha atendido a más de 120 usuarios de media cada día, por lo que se han registrado más de 9.200 atenciones este verano. El servicio ha funcionado de manera ininterrumpida de 10:00 a 17:00 horas y la concejala de Servicios Sociales, Maite Sánchez, ha destacado la importancia de mantener este recurso para facilitar el acceso al baño y el disfrute de la playa a las personas con movilidad reducida.

Coincidiendo con el cierre del punto accesible, el servicio de socorrismo pasa desde hoy a su horario de temporada baja. Hasta el 30 de septiembre estará operativo únicamente los fines de semana, de 11:00 a 19:00 horas. Durante el verano, el dispositivo ha contado con 25 socorristas, un vehículo de intervención rápida y una moto de agua de rescate, además durante este verano se han llevado a cabo varias de estas prácticas de emergencia en las playas de Villajoyosa para comprobar sobre el terreno la respuesta y coordinación de los diferentes efectivos. A estos ejercicios se suman los simulacros internos que la empresa responsable del servicio de salvamento y socorrismo ha realizado mensualmente durante la temporada, con el objetivo de mantener la preparación de los equipos y revisar de forma periódica los procedimientos de actuación

El ejercicio realizado en playa Centro ha planteado una situación de emergencia crítica con el supuesto ahogamiento de un bañista que sufría una parada cardiorrespiratoria. Tras el rescate en el agua, los efectivos han simulado las maniobras de reanimación y estabilización de la víctima en la arena, así como su posterior evacuación mediante la Ambulancia Municipal de Soporte Vital Básico para su traslado al Hospital Comarcal.

Al simulacro han asistido el concejal de Playas, Carlos Soler; el concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría; técnicos del departamento de Playas; agentes de la Policía Local; y efectivos del servicio de salvamento y socorrismo.