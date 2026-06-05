La pesca de Villajoyosa y Altea contará con un importante respaldo económico gracias a nuevas ayudas procedentes de la Unión Europea y la Generalitat Valenciana

El sector pesquero de la Marina Baixa contará con un importante respaldo económico gracias a nuevas ayudas procedentes de la Unión Europea, el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana.

Por un lado, las empresas pesqueras podrán beneficiarse de subvenciones destinadas a compensar el incremento del precio del combustible derivado de la crisis en Oriente Medio. Estas ayudas llegan tras la aprobación por parte de Bruselas de un paquete de 25 millones de euros impulsado por el Gobierno de España y permitirán a las empresas del sector recibir ayudas directas por el diésel consumido entre los meses de marzo y junio de este año.

Desde el PSOE de Villajoyosa han valorado positivamente esta medida, destacando que llega en un momento clave para una actividad que forma parte de la historia, la economía y la identidad del municipio. Asimismo, el alcalde ha subrayado la importancia de estas ayudas para aliviar uno de los principales costes que afronta actualmente la flota pesquera en un contexto marcado por el aumento de los gastos operativos.

Por otro lado, las cofradías de pescadores de Altea y Villajoyosa figuran entre las más beneficiadas por la línea de ayudas concedida por la Generalitat Valenciana al conjunto de las cofradías de la Comunitat. En concreto, la Cofradía de Pescadores de Altea recibirá 86.805 euros, mientras que la de Villajoyosa contará con una subvención de 90.662 euros, dentro de una dotación global de 1,2 millones de euros.

Estas ayudas autonómicas permitirán reforzar la labor que desarrollan las cofradías, mejorar los servicios que prestan a los profesionales del mar y contribuir a la sostenibilidad económica y social de las comunidades pesqueras. Además, financiarán actividades de asesoramiento, colaboración con la Administración, promoción de la pesca marítima y defensa de los intereses del sector.

Con estas iniciativas, las distintas administraciones buscan garantizar la viabilidad de una actividad estratégica para el litoral de la Marina Baixa y apoyar a los profesionales que dependen de la pesca en un momento de importantes desafíos económicos.