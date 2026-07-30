El pasodoble “Fiestas de Agosto” se convierte en himno oficial de les “Festes de La Nucia”

El pasodoble “Fiestas de Agosto” del maestro Vicente Pérez Pellicer es desde hoy el himno oficial de “les Festes d’Agost de La Nucia”, tras aprobarse por unanimidad por todas las fuerzas políticas esta mañana en el pleno municipal del Ayuntamiento de La Nucía. De esta forma esta pieza musical pasa de ser “himno oficioso” a “himno oficial”, ya que se interpreta cada año por todas las bandas como “inicio de las fiestas” en la plaça Major el 14 de agosto, en l’Entrà de penyes.

El pleno ha contado con la presencia del músico y compositor Vicente Pérez Pellicer, primer director de la Unió Musical La Nucía y persona muy vinculada al municipio, que se ha emocionado por este reconocimiento y que su pieza sea himno oficial de las fiestas de agosto.

También han estado presentes Juan José Ivorra, presidente de la Unió Musical de La Nucía, Ramón Lorente, director de la banda y Almudena Pérez, oboe de la banda e hija del compositor Vicente Pérez Pellicer.

“Un reconocimiento que no esperaba”

“Llevo a La Nucía en mi corazón desde que fui el primer director de la Unió Musical de en la década de los 80. Siempre que vuelvo me tratan de forma excepcional, con mucho cariño, pero este reconocimiento hacia mi pasodoble no me lo esperaba, quiero agradecer a toda la corporación y el pueblo de La Nucía por convertir a mi pasodoble en himno oficial de las fiestas, 43 años después de ser compuesto. Esto hace mantener esta pieza viva y que perdure para siempre. También quiero agradecer a la Unió Musical La Nucía por interpretarlo cada mes de agosto en su concierto aniversario en la plaça Major y dejarme dirigirlo incluso en varias ocasiones” comentó Vicente Pérez Pellicer.

“Con esta aprobación ya tenemos himno oficial”

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, resaltó en su intervención el gran legado que dejó Vicente Pérez Pellicer como director fundador y primer director de la banda de la Unió Musical y su gran vinculación con La Nucía, desde entonces. “Con esta aprobación en pleno el pasodoble “Fiestas de Agosto” de nuestro estimado Vicente Pérez Pellicer se convierte en himno oficial de nuestras fiestas. Hasta ahora era el himno oficioso y ahora ya es oficial, tras aprobarse la propuesta hoy por unanimidad. Un reconocimiento que se merece esta pieza que suena cada año en el concierto aniversario de la banda y en l’entrà de penyes cada 14 de agosto. Una vez más gracias por tu gran legado musical y cultural con La Nucía, amigo y estimado Vicente Pérez Pellicer” afirmó el alcalde de La Nucía.

Compuesto en 1983

El informe técnico de la concejalía de Fiestas y la Unión Musical La Nucía destacaba la “la idoneidad de declarar la obra musical “Fiestas de Agosto” creado por el compositor Vicente Pérez Pellicer en el año 1983 y dedicado al municipio de La Nucía”. Recordaba que este pasodoble se interpreta cada año en el concierto de aniversario de la Unió Musical La Nucia, que tradicionalmente se celebra el último domingo previo al inicio de las fiestas, al aire libre en la plaça Major (este año será el domingo 9 de agosto).

Además resaltaba que desde hace años (2015) esta pieza musical del pasodoble “Fiestas de Agosto” se interpreta en el primer acto oficial de las fiestas, el día 14 de agosto por la tarde con todas las bandas participantes tocándolo al unísono en una plaça Major llena de festeras y festeros. En una ocasión fue dirigido por el propio Vicente Pérez Pellicer, tras cederle la batuta Ramón Lorente, actual director de la Unió Musical de La Nucia.

Vicente Pérez Pellicer

Vicente Pérez Pellicer (1959), inicia sus estudios en el seno de la Banda de Música de Unión Musical de Benidorm bajo la tutela de los profesores B. Sanchís y R. Domenech. Realizó la especialidad de Oboe en los Conservatorios Superiores de Alicante y Valencia obteniendo en esta especialidad la nota media de sobresaliente. Ha sido profesor de Oboe en los Conservatorios José Pérez Barceló de Benidorm, Conservatorio Municipal de Villena, Conservatorio de Jávea.

Pero su vínculo más destacado con el municipio es su ejercicio como director de la banda Unió Musical de La Nucía desde su creación en 1980 y fundación oficial un año después, en 1981 donde ejerció hasta el año 1987. En su faceta como compositor figuran diferentes obras entre las que está el pasodoble “Fiestas de Agosto”, creado y estrenado en 1983 e inspirado en las Fiestas de Agosto de La Nucía.