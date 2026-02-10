El Palau d’Esports abre sus puertas este sábado para vivir el Benidorm Fest desde dentro

La jornada de puertas abiertas se celebrará de diez y media de la mañana a dos del mediodía, con entrada libre y gratuita, y permitirá recorrer las instalaciones y descubrir las entrañas del festival.

Una iniciativa pensada especialmente para los fans que no han podido conseguir entradas para las galas y que podrán así vivir de cerca la experiencia del Benidorm Fest, que celebra este año su quinta edición.

Por otra parte informar que las galas del Benidorm Fest comienzan hoy con la primera semifinal, a partir de las diez y cincuenta y cinco de la noche de este martes