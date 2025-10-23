AGRICULTURA

Orxeta avanza en el proyecto de la nueva balsa de riego para modernizar su sistema de regadío

Los expertos han comenzado los estudios topográficos para determinar la ubicación de los azudes y las posibles canalizaciones donde se construirá el embalse

Representantes del Ayuntamiento de Orxeta acompañaron recientemente a los técnicos de la Conselleria y de Tragsa, encargados de la redacción del proyecto de la futura balsa de reguera del municipio. Los expertos han comenzado los estudios topográficos para determinar la ubicación de los azudes y las posibles canalizaciones donde se construirá el embalse.

Según el alcalde, una vez finalizado el proyecto se podrá conocer con exactitud el coste de la obra, el plazo de ejecución del proyecto se extiende hasta 2027.

