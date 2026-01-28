Las oficinas municipales de Benidorm gestionaron casi 34.000 trámites en 2025

La mayoría de las gestiones correspondieron al Padrón Municipal, que concentró más del 72 % de la actividad. A continuación, se encuentran aquellas que precisaron de Registros de Entrada en las diferentes áreas municipales (14,25%), los trámites que no requerían de registro (7,1%) y, por último, la gestión de tasas (6,1%).

En cifras absolutas, los trámites relacionados con el Área de Estadística y Población –en la que se encuentra incluido el padrón de habitantes- ascendieron a 24.409 atenciones. Más de 4.767 gestiones fueron registradas en las diferentes áreas municipales, como Secretaría General, Educación, Urbanismo, Servicios Sociales, Cementerios, Movilidad, Juventud o Medio Ambiente; y otras 1.566 tuvieron que ver con el Registro general de documentos por sede electrónica. Asimismo, los funcionarios adscritos a estas dependencias municipales tramitaron otras 517 solicitudes de inscripción en campañas deportivas u otras gestiones relacionadas con el área de Deportes, así como otras 201 gestiones relacionadas con el pago de tasas municipales. Asimismo, se produjeron 2.199 atenciones a ciudadanos que precisaban de una fe de vida, así como cursar sugerencias, quejas o solicitar información de cualquier tipo.

En cuanto a las oficinas, la que registró más actividad fue la del Rincón de Loix, que atendió un total de 12.245 gestiones solicitadas por los ciudadanos. La segunda que más volumen tuvo fue la extensión administrativa de Foietes-Colonia Madrid con 7.383 atenciones. Le siguió la de Alfredo Corral-Maravall-Plaza de España, con 6.477 atenciones; Els Tolls-Salt de l’Aigüa con 4.075 y finalmente la de La Cala con 3.479.

Desde el Ayuntamiento destacan que este servicio permite realizar la mayoría de trámites sin necesidad de desplazarse hasta el consistorio, reforzando así la atención cercana y directa a la ciudadanía.