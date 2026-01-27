Altea se desmarca y no apoya la moción en defensa del sector pesquero

Como venimos contando en semanas anteriores, distintos ayuntamientos de la comarca han debatido en pleno una moción para proteger al sector pesquero ante las dificultades que atraviesa. En Villajoyosa, la propuesta fue aprobada por unanimidad hace aproximadamente un mes, con el respaldo de todos los grupos municipales.

En Benidorm, el pleno celebrado ayer también dio luz verde a una moción presentada por el Partido Popular para mostrar la solidaridad del municipio con los pescadores de la Marina Baixa y de la provincia de Alicante, y para solicitar al Gobierno de España soluciones relacionadas con la seguridad a bordo, uno de los principales problemas del sector.

Sin embargo, en Altea la moción no salió adelante. El alcalde, Diego Zaragozí, explicó que el equipo de gobierno no votó a favor porque las medidas que se reclamaban ya habían sido acordadas días antes entre el Ministerio y los pescadores del Mediterráneo.