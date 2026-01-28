La Marina Baixa en alerta Naranja ante el riesgo de fuertes vientos

La alerta estará activa durante toda la jornada de mañana, con rachas de viento del suroeste que pueden alcanzar entre 60 y 75 kilómetros por hora, fuerza 8, y picos superiores a los 90 km/h en zonas expuestas. En el mar, se espera fuerte temporal con oleaje de hasta 4 metros mar adentro, lo que ha motivado también la activación de avisos por fenómenos costeros.

Como medida preventiva, los ayuntamientos han procedido al cierre de parques, jardines, instalaciones deportivas y la suspensión de actividades al aire libre. La actividad lectiva se mantiene en los centros educativos, aunque se suspenden los recreos y actividades en los patios para garantizar la seguridad del alumnado.

Desde los servicios de emergencia se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución, asegurar objetos en balcones y terrazas, y seguir únicamente la información a través de canales oficiales mientras dure este episodio meteorológico adverso.