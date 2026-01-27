Las obras de la nueva rotonda de acceso al IES Marcos Zaragoza inician en breve

El edil de Urbanismo, Pedro Ramis, ha anunciado en Onda Cero Marina Baixa que, en el plazo de un par de meses, es muy probable que comiencen las obras de la rotonda de acceso al IES Marcos Zaragoza. “No quiero decir una fecha exacta, pero se afrontará una gran obra: la rotonda de accesos al Marcos Zaragoza, en la intersección de la avenida Altea con la calle Cervantes. Se trata de una actuación de mucha envergadura, con una duración estimada de 14 meses, y se ejecutará por fases para interferir lo mínimo posible en el tráfico”, ha explicado.

Se trata de un proyecto de urbanización destinado a mejorar el acceso al instituto, con un presupuesto cercano a los cuatro millones de euros. La actuación contempla la creación de un nuevo vial, una rotonda, un paso inferior y carriles bici. Este nuevo vial discurrirá entre la línea del ferrocarril, el IES Marcos Zaragoza y el polideportivo, hasta enlazar con un camino rural situado en la parte posterior de uno de los campos de fútbol. Además, se incluye la mejora del actual trazado de la calle Ferrocarril hasta la entrada del centro educativo.

El proyecto también prevé la renovación del alumbrado público, la señalización horizontal y vertical, el mobiliario urbano y la creación de zonas verdes, con la plantación de nuevo arbolado y parterres. Ramis ha destacado que, una vez finalizadas las obras, “va a quedar un pueblo muy bonito. Esa es la idea que debemos asumir todos”.

