Las obras de remodelación del centro histórico de l’Alfàs acabarán a finales de agosto

Las obras de reconversión de infraestructuras de la calle Federico García Lorca y la Plaza Mayor de l’Alfàs del Pi avanzan según el calendario previsto, y concluirán a finales del próximo mes de agosto. Así lo han comprobado esta mañana el alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, el concejal de Urbanismo, Toni Such, técnicos municipales y representantes de la empresa adjudicataria de los trabajos, Pavasal, durante una visita realizada para supervisar la evolución de la actuación, cuando afronta su recta final.

Los trabajos están centrados en los últimos tramos de pavimentación. Una vez concluida esta parte de la obra, comenzará la plantación del arbolado y la instalación de los elementos que completarán la urbanización del entorno. Tan solo quedará pendiente la colocación de los bancos, prevista para principios de septiembre, al depender del plazo de suministro del fabricante, una circunstancia ajena al desarrollo de la obra.

El concejal de Urbanismo, Toni Such, ha incidido en el buen ritmo de ejecución de los trabajos, y el cumplimiento de los plazos previstos. "Estamos llegando al final de las obras. Como hemos podido comprobar durante la visita, solo queda la última fase de la pavimentación y, en unos quince días, estará terminada", ha señalado. Such ha explicado que, una vez finalizada la pavimentación, "el siguiente paso será la plantación del arbolado, que contribuirá a dotar de sombra parte de la calle y hacer más agradable este espacio para residentes y visitantes". Asimismo, ha incidido en que "la previsión se mantiene y las obras estarán finalizadas a finales de agosto, tal y como estaba previsto desde el inicio de la actuación".

La intervención, con una inversión municipal de 777.896,67 euros, transformará por completo el casco histórico, reconvertido el vial principal en una plataforma única que mejora la accesibilidad, elimina barreras arquitectónicas y concede mayor protagonismo al peatón. Además de renovar el pavimento, el proyecto ha permitido modernizar las redes de abastecimiento y saneamiento, ejecutar nuevas canalizaciones subterráneas para futuros servicios, renovar la iluminación e incorporar zonas ajardinadas, arbolado y espacios de descanso, configurando un entorno más accesible, funcional y preparado tanto para el uso cotidiano como para la celebración de actividades culturales y festivas.

Desde el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi se ha agradecido nuevamente la colaboración y comprensión de vecinos, comerciantes y visitantes durante el desarrollo de unas obras que afrontan ya su recta final y que permitirán recuperar plenamente uno de los espacios más representativos del municipio.