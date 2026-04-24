Las obras del Pont de Moncau en Altea se extienden a la N-332 el próximo lunes 27 de abril

El próximo lunes 27 de abril se iniciarán los trabajos de remodelación de ‘Pont de Moncau’ en el tramo de la carretera nacional que comunica dicha calle con el Paseo, ‘Quatre Cantons’; según informa la edil de Infraestructuras, Aurora Serrat, quien ha ofrecido los detalles de la actuación. “Los trabajos se realizarán en una de las mitades de la calzada, manteniéndose en todo momento el tráfico alternativo regulado para garantizar la circulación en ambos sentidos”; ha señalado la edil.

Estos trabajos comenzarán en el margen correspondiente al entorno de Pont de Montcau y, una vez finalizados en ese ámbito, se trasladarán al lado opuesto.

El plazo estimado de ejecución es de aproximadamente cinco semanas. “Se recomienda a la ciudadanía que, para favorecer una mayor fluidez del tráfico, utilice vías alternativas que circunvalen por otras zonas del municipio”. Indica la edil, quien ha pedido “máxima precaución al circular por el área afectada” y ha agradecido de ante mano la comprensión de vecinos y vecinas, frente a las posibles molestias ocasionadas.