Las obras en la plaza Mayor de l’Alfàs afrontan su recta final con la pavimentación del Casco Histórico

La remodelación de la plaza Mayor de l’Alfàs del Pi entra en su fase final. “Si se cumplen los plazos previstos, en pocas semanas quedarán terminados los trabajos de pavimentación y adecuación del principal espacio público del municipio”, ha informado el concejal de Urbanismo, Toni Such sin querer dar una fecha concreta, aunque si estimativa, lo que supondría culminar la primera fase de las obras de reurbanización del Casco Histórico, ha insistido, “cumpliendo hasta la fecha con los plazos previstos de ejecución”.

La actuación continuará inmediatamente después en la calle Federico García Lorca, en el tramo comprendido entre la calle Escuelas y la plaza Jaume I, dentro de un proyecto integral, ha subrayado, considerado una de las intervenciones urbanas más relevantes y necesarias para el municipio. El concejal de Urbanismo, Toni Such, supervisa prácticamente a diario el avance de los trabajos, y ha destacado el buen ritmo de los trabajos que una vez terminados mejorarán notablemente la accesibilidad, la seguridad, la amplitud y la calidad urbana del núcleo urbano.

Uno de los puntos más sensibles de la intervención es la conservación del pino de la plaza, símbolo del municipio y elemento que da nombre a l’Alfàs del Pi. “Estamos trabajando con el máximo respeto para no dañar al pino”, ha remarcado Toni Such, quien ha avanzado que en breve llegará el banco de piedra que rodeará el árbol, concebido tanto para su protección como para convertirse en espacio de descanso y encuentro vecinal.

El banco tendrá además un valor simbólico y conmemorativo, ya que incorporará las fechas de los distintos pinos que han formado parte de la historia de la plaza Mayor.

Durante la visita, el edil ha informado asimismo de que el pedestal escultórico se encuentra prácticamente terminado y recogerá los nombres de todas las embajadoras de las Fiestas del Santísimo Cristo, en reconocimiento a una de las tradiciones festivas más representativas de l’Alfàs del Pi.

Las obras, adjudicadas a la empresa Pavasal, cuentan con un presupuesto municipal de 777.896,67 euros y se ejecutan por fases. Además de la mejora visual y funcional de los espacios, incluyen una renovación integral de infraestructuras básicas, como la sustitución de antiguas conducciones de fibrocemento de la red de agua potable, con el objetivo de modernizar el servicio y optimizar el abastecimiento.

Desde el Ayuntamiento se ha agradecido nuevamente la colaboración ciudadana y la comprensión ante las molestias ocasionadas por unas obras que transformarán uno de los espacios más emblemáticos del municipio, reiterando el compromiso de minimizar las afecciones y cumplir el calendario previsto.