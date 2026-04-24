Las obras del nuevo depósito de la red de agua potable de La Nucía encaran ya su recta final

Los trabajos avanzan con la finalización de los muros laterales, construidos en hormigón y con una altura de más de cinco metros, así como con la colocación de las vigas superiores que permitirán el cerramiento definitivo.

La infraestructura, ubicada en la zona del Tossal de Rotes, muy cerca del actual depósito general, estará terminada previsiblemente este verano. Este depósito tendrá una capacidad de 7.000 m 3 y supone una inversión de 1,3 millones de euros.

Por otro lado, una vez concluyan estas obras, el depósito actual, conocido como “el Tossal”, será objeto de un proceso de rehabilitación. “El nuevo depósito está dividido en dos, para facilitar su conservación y mantenimiento. En esta fase final se realizará el cerramiento superior y esperamos que pueda entrar en funcionamiento este verano. Además, se ha incluido en el proyecto la reparación de algunos desperfectos del actual depósito, que data del año 1983 para que así pueda continuar funcionando”, comenta el alcalde, Bernabé Cano, tras la visita.

El proyecto no solo contempla la construcción de este nuevo depósito, sino también la renovación de la red de tuberías de captación de agua potable procedente del Consorcio, tras su paso por la planta potabilizadora de La Nucía.