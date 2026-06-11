Las obras de encauzamiento del Barranco Hondo de l’Alfàs del Pi finalizarán a últimos de junio

Las obras de encauzamiento del Barranco Hondo que el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi está ejecutando en el tramo comprendido entre Finca Roca y el Bulevar de los Músicos entran en su fase final, tras la última ampliación del plazo de ejecución, con previsión de finalización a finales del mes de junio.

La actuación, considerada estratégica, tiene como objetivo minimizar el riesgo de inundaciones durante episodios de lluvias intensas, cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático, especialmente en las zonas residenciales y turísticas próximas al litoral.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 961.129,80 euros y está financiado al 100 % con fondos europeos a través de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, integrada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y sufragada por la Unión Europea – NextGenerationEU. Las obras están siendo ejecutadas por la UTE formada por Contratas y Viales de Levante S.L.U. y GRUEXMA S.L.

El Barranco Hondo constituye una infraestructura esencial para la gestión de las escorrentías pluviales en esta franja del litoral. Su trazado se inicia en La Nucía, atraviesa suelos urbanos y desemboca en la playa de l’Albir, recogiendo tanto aguas urbanas como procedentes de áreas no urbanizadas. En los últimos años, la intensificación de lluvias torrenciales ha provocado episodios de inundaciones en zonas residenciales y turísticas del municipio.

El concejal de Urbanismo, Toni Such, ha señalado que “la actuación se encuentra ya en su fase final de ejecución, con los últimos trabajos técnicos y de adecuación antes de su conclusión”. Such ha explicado que “esta intervención es clave para mejorar la capacidad de respuesta del municipio ante episodios de lluvias intensas y para proteger las áreas más sensibles del entorno urbano y turístico”.

El edil ha añadido que “la planificación urbana debe incorporar necesariamente criterios de adaptación climática, y este tipo de infraestructuras son fundamentales para reforzar la seguridad y la resiliencia del territorio frente a fenómenos meteorológicos extremos”.

Los ámbitos urbanos anexos al Barranco Hondo están identificados en el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana), cuyos estudios hídricos refuerzan la necesidad de intervenir en el tramo más cercano a la desembocadura, considerado el más vulnerable.

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha recibido un total de 4.480.000 euros en subvenciones para el desarrollo de dos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino correspondientes a las anualidades 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinados a impulsar la sostenibilidad, la accesibilidad y la modernización del modelo turístico municipal.