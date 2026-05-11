Nuevos cambios de tráfico en Villajoyosa con motivo de las obras del puente sobre el río Amadorio y de la nueva rotonda de Talaies

En el entorno del río Amadorio, queda cortado al tráfico el carrer Calvari, en el tramo comprendido entre la calle Cervantes y el carrer Mestre Pons. Como alternativa, el carrer Mestre Pons pasará a ser de doble sentido entre la calle Cervantes y el propio carrer Calvari.

Por otro lado, las obras de construcción de la rotonda de Talaies obligan a habilitar nuevos desvíos de tráfico. En concreto, se cierra el acceso al PP-33 desde la N-332a, en la zona posterior de BigMat. Este corte se suma a las modificaciones de circulación que ya se habían aplicado en semanas anteriores.

Además, esta semana continúan los trabajos de mejora viaria en el entorno del Mercat Municipal. Este martes está previsto el fresado de la calle Jaime Soler Urrios y, el miércoles 13 de mayo, se llevará a cabo el asfaltado de la vía. A partir del jueves 14 de mayo, desde las ocho de la mañana, cambiará el sentido de circulación en las calles Jaime Soler Urriós y Félix Rodríguez de la Fuente.

Por otro lado, el carril que permanecía cerrado al tráfico por las obras de la calle Cervantes de Villajoyosa se ha abierto este lunes al paso de vehículos.

Las obras de la calle Cervantes permitirán hacer esta vía accesible al paso peatonal y ampliar la red de carriles bici. Estos trabajos se centran la parte continua a la calzada de la antigua N-332, ahora calle Cervantes, donde se está desarrollando un nuevo trazado para peatones y bicicletas.

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El proyecto de “Acondicionamiento de la Mediana de la Calle Cervantes de Villajoyosa” fue adjudicada a la mercantil Joraix Obras y Servicios SL por un importe de 644.370,99 euros.