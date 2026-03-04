El nuevo Depósito General de Agua de La Nucía estará finalizado en mayo, una infraestructura que tiene una inversión de 1.300.000 euros

Esta infraestructura situada en el Tossal de Rotes muy cerca del actual depósito general del “Tossal”. El objetivo de esta actuación es mejorar la red de abastecimiento y las tuberías de conexión de agua potable del municipio, garantizando el correcto suministro de agua. El anterior depósito general de agua data de 1983. Escuchamos a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

El acceso al nuevo depósito se hace desde la rotonda del Polígono Industrial, por el mismo camino que al actual depósito general. El llenado del nuevo depósito se realizará mediante una impulsión que parte de la Planta Potabilizadora de La Nucía (ETAP), si bien se podrá llenar también desde el depósito existente del “Tossal”, mediante un bypass entre depósitos.

El nuevo depósito de Agua de La Nucía es rectangular de hormigón armado y constará de 2 vasos independientes de 3.500 m3 cada uno, con lo que tendrá una capacidad total del depósito es de 7.000 m3. Estas obras también han incluido la renovación de las tuberías (400 mm) de suministro de agua a los dos depósitos desde la Planta Potabilizadora; se instalarán un total de 1,6 km. de nuevas tuberías.

En estos momentos ya se están finalizando los muros de cerramiento a base de hormigón de 5,3 metros de altura, en los cuales se han utilizado 50 toneladas de hierro. Este depósito tendrá una capacidad de 7.000 m3 y con una inversión de 1,3 millones de euros, estará finalizado en el mes de mayo de 2026. Estas obras además del nuevo depósito de agua potable incluyen la renovación de la red de tuberías de toma de captación de agua potable del Consorcio, tras pasar por la planta Potabilizadora de La Nucía, así como la reparación de algunos desperfectos del actual deposito con más de 40 años en funcionamiento.