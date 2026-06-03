La Nucía se suma a la “Recogida Primavera 2026” del Banco de Alimentos

Un año más La Nucía se suma a la campaña “Recogida Primavera” de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Esta campaña solidaria 2026 “Lo damos todo” se realiza este fin de semana, del 5 al 7 de junio y la aportación puede ser económica en caja o con donación de alimentos de primera necesidad. Para informar de la iniciativa solidaria se contará con más de 30 voluntarios que estarán en diferentes horarios de mañana y tarde en los supermercados que se han sumado a la “Recogida Primarvera 2026”.

Beatriz Pérez-Hickam, concejala de Bienestar Social y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía participaron en la presentación de la “Recogida Primavera 2026 del Banco de Alimentos”. El primer edil agradeció públicamente “el gran trabajo que realizarán los 30 voluntarios sociales que estarán este fin de semana en los supermercados ayudando e informando sobre la Recogida de Alimentos de primavera”. Por otra parte Cano hizo un llamamiento “para que La Nucía demuestre una vez más su solidaridad con los más desfavorecidos y las familias más vulnerables”.

Recogida en Supermercados

Los supermercados de La Nucía que colaboran con entrega física en la Recogida Primavera 2026 del Banco de Alimentos son: Dialprix La Nucía (Urb. Miramar), Más y Más La Nucía, Spar y Economy Cash. En los dos supermercados Mercadona las donaciones se pueden realizar en caja.

“Hace falta”

El objetivo de esta campaña nacional es recoger la máxima cantidad de alimentos no perecederos, para después distribuirla gratuitamente a las personas más desfavorecidas a través de los Bancos de Alimentos Locales, “porque desgraciadamente hace falta”. En La Nucía se realizará mediante el Programa de Alimentos de la concejalía de Bienestar Social.

Alimentos no perecederos

Bajo el lema “Lo damos todo”, esta campaña solidaria de primavera tiene como objetivo reforzar las reservas de los Bancos de Alimentos para seguir atendiendo a miles de personas en situación de vulnerabilidad, en un contexto marcado por el incremento del coste de la vida, especialmente en alimentación y vivienda.

Se pide la colaboración ciudadana para recoger los máximos kilos de comida posibles. Para ello se recomienda donar los alimentos más necesarios: conservas de carne y pescado, leche, alimentos infantiles, aceite, legumbres secas y en conserva, verduras en conserva, arroz y pasta. Actualmente desde la Federación Española de Bancos de Alimentos se da apoyo a más de 1 millón de personas.