La Nucía renueva la red de agua en el Tossal para mejorar la presión y el suministro en urbanizaciones

La actuación permitirá sustituir la antigua conducción de fibrocemento por una nueva tubería de mayor diámetro, lo que incrementará el caudal y la presión del suministro en zonas como Tossal, Bello Horizonte, Cautivador, Miramar y Puerto Azul, que suman alrededor de 2.000 viviendas.

Las obras, con una inversión de algo más de 82.000 euros, comenzaron en abril, incluyen 610 metros de nueva canalización y se espera que estén finalizadas a finales de mayo, con el objetivo de poner fin a los problemas de abastecimiento que venían registrando los vecinos.

Esta actuación se enmarca dentro de un plan más amplio de mejora de la red de agua del municipio, que incluye también un nuevo depósito en la zona del Tossal con una inversión de 1,3 millones de euros y 7.000 metros cúbicos de capacidad, previsto para este verano.