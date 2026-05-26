La Nucía invierte cerca de 60.000 euros en el segundo Curso de Electromecánica para desempleados

Un año más la Escuela de Oficios de La Nucía acoge el curso de formación para desempleados de “Mantenimiento de los Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Vehículos Nivel 2”, que está formando a 15 personas desempleadas durante 6 meses. Este programa formativo promovido por el Ayuntamiento de La Nucía cuenta con una subvención de 56.364,00 €, por parte de la Generalitat Valenciana, a través de LABORA. El alumnado que complete con éxito el curso recibirá un “Certificado de Profesionalidad Nivel 2 en Electromecánica”.

El objetivo principal de dicha acción formativa consiste en formar a los 15 alumnos desempleados en el mantenimiento de los sistemas de carga y arranque de vehículos, mantenimiento de los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos, diagnosis de averías y programación, mantenimiento de los sistemas de seguridad y confortabilidad de vehículos, aplicando criterios de calidad y actuando en condiciones de seguridad y respeto al medio ambiente. Facilitando así su inserción en el mercado laboral actual, en puestos de trabajo como electronicista de vehículos, auxiliar electricista de automóvil, electricista y/o electrónico de vehículos industriales.

El Ayuntamiento de La Nucía destinará en 2026 2,1 millones de euros en la formación de la lucha contra el desempleo, a través de diferentes programas formativos: Taller de Empleo Pinar de Garaita XVII, los cuatro Cursos Escuela de Oficios Taller de Empleo, Acción Inserta Nou Espai I 2ª FASE, Escuela Taller Bello Horizonte II; en los que se formarán 120 personas.