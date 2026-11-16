La Nucía invierte 270.000 € en la remodelada plaça Ermita de Sant Rafel

Esta actuación ha incluido el pavimentado en hormigón de diferentes colores, la renovación de farolas luminarias, así como diversas actuaciones de jardinería en todo el entorno de la ermita de Sant Rafel.

En estas obras se han reurbanizado 2.500 metros cuadrados de esta replaceta de la Capelleta de La Nucía. Un lugar emblemático para todos los nucieros y nucieras y más en estas señaladas fechas de las fiestas patronales 2026. Bernabé Cano, alcalde de La Nucía visitó la remodelada plaza de la ermita, acompañado Miguel Ángel Marcos, párroco de La Nucía. También participaron la reina y damas de 2026 de La Nucía y la Unión Musical de La Nucía.

Uno de los objetivos de estas obras era la renovación del pavimento de la plaça de la ermita de Sant Rafel y de todo el entorno del templo religioso. En la parte posterior de la ermita se ha proyectado una solera de asfalto impreso y en la parte delantera se ha instalado hormigón impreso, coloreado con el amarillo típico de la “piedra de la serreta” simulando una plaza adoquinada. Esta actuación ha supuesto la eliminación de la actual grava del entorno, que genera incomodidades en el tránsito peatonal de la plaza.

En esta actuación se ha instalado un panel informativo turístico con una breve historia de la ermita de Sant Rafel de La Nucía, justo a la entrada, a los pies de la escalinata de acceso. Para poder informar a todos los visitantes y turistas, sobre este templo religioso de 1888, que es la “segunda ermita de Sant Rafel” de La Nucía, ya que la anterior desapareció por las obras de la Carretera. Un dato que muchos nucieros y nucieras desconocen.

Estas obras de remodelación y mejora de la plaça de la Ermita de Sant Rafel ha incluido mejoras en la iluminación con más puntos de luz en el entorno y farolas, para dar respuesta a peticiones del vecindario y así mejorar visibilidad en toda la zona.

A su vez se ha acometido mejoras en la jardinería de todo el entorno, incluyendo nuevas palmeras y cipreses y otros árboles e instalando de césped artificial en algunas superficies.